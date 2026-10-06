Nasce Casa Ragazzi Madre: la prima comunità terapeutica della Fondazione di Achille Lauro e Andrea Marchiori

Ph. Stefano Guindani

ROMA – È stato presentato nella serata di ieri, presso la Sala Sironi del Palazzo dell’Informazione a Milano, Casa Ragazzi Madre, il primo grande progetto promosso da Fondazione Madre ETS. Nata nel 2025 su iniziativa dei soci fondatori Lauro De Marinis – in arte Achille Lauro – e Andrea Marchiori, la Fondazione muove così il suo primo passo concreto a sostegno di adolescenti e giovani in situazioni di forte vulnerabilità, con l’obiettivo di accompagnarli verso la rinascita e l’autonomia.

Un progetto che affonda le sue radici nella volontà di incidere nel sociale, come spiega il socio fondatore Lauro De Marinis: “Casa Ragazzi Madre nasce dalla volontà di fare qualcosa di concreto per gli altri e di ricordarci che esistono realtà che troppo spesso rimangono invisibili. L’idea è creare una comunità di persone che si incontrano e che, insieme, possano fare davvero del bene. Questa casa accoglierà ragazzi che hanno bisogno di cura, di attenzione, di opportunità e soprattutto di sentirsi parte di qualcosa. Sono convinto che tutti insieme possiamo fare tantissimo: questo è il nostro futuro e abbiamo il dovere di prendercene cura”.

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Sulla stessa linea il co-fondatore Andrea Marchiori, che sottolinea l’importanza del valore umano della struttura: “Costruire una casa non serve a niente: bisogna riempirla, riempirla di spirito e d’amore, perché le persone che entreranno sono persone che non hanno avuto la nostra stessa condizione nella vita. La cosa fondamentale è continuare a pensare a questo progetto, rimanere informati e rimanere legati, perché questo è il primo di tanti progetti che vogliamo realizzare“.

IL PROGETTO E IL MODELLO DI CURA

La nuova struttura residenziale sorgerà a Zagarolo, alle porte di Roma, su un terreno ad uso sociale concesso alla Fondazione. Pensata per accogliere giovani con dipendenze e disturbi psichiatrici, Casa Ragazzi Madre propone un modello di intervento integrato e personalizzato.

La gestione operativa e terapeutica sarà affidata alla Cooperativa Manser, guidata dalla pluridecennale esperienza di Don Giovanni Carpentieri e Giovanni Giraudo. Un’équipe multidisciplinare formata da psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, educatori, operatori sociosanitari e assistenti sociali lavorerà al fianco dei ragazzi per costruire un vero e proprio percorso di reinserimento sociale.

UN’EMERGENZA SOCIALE A CUI DARE RISPOSTA

L’iniziativa risponde a un fenomeno sempre più diffuso: in Italia oltre 660.000 studenti tra i 15 e i 19 anni si trovano sulla soglia della dipendenza, e circa un giovane su due con problemi di sostanze presenta anche diagnosi psichiatriche. A fronte di una presa in carico pubblica spesso ritardata o frammentata, la Fondazione mira a proporre una struttura d’eccellenza, replicabile anche in altri territori.

Un impegno corale e urgente, come ribadisce la direttrice generale Lorella Marcantoni: “Fondazione Madre intende realizzare i propri progetti e perseguire i propri obiettivi sia attraverso il sostegno di una rete di donatori, sia attraverso la collaborazione con altre realtà del Terzo Settore. Sentiamo con particolare urgenza il bisogno di dare risposte concrete ai giovani in condizioni di fragilità: per noi è una priorità”.

ARCHITETTURA SOSTENIBILE E SPAZI TERAPEUTICI

Anche la concezione degli spazi gioca un ruolo centrale nel percorso riabilitativo. Il complesso comprenderà camere da letto per gli ospiti, un ambulatorio medico, spazi comuni e ricreativi, aree per l’attività motoria, un’area ristorazione, spazi verdi e un campo sportivo.

Progettato secondo rigorosi criteri di sostenibilità ambientale, l’edificio otterrà la certificazione BREEAM grazie all’impiego di impianti a fonti rinnovabili, sistemi per il recupero delle acque piovane ed elevate prestazioni energetiche.

TEMPI, COSTI E RACCOLTA FONDI

L’investimento complessivo è pari a 3.610.400 euro. I lavori di cantiere a Zagarolo sono partiti a settembre 2026, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per settembre 2027.

Trattandosi di un’iniziativa aperta al sostegno di cittadini e aziende, è possibile contribuire alla costruzione di Casa Ragazzi Madre attraverso: donazione online sul sito ufficiale di Fondazione Madre ETS, bonifico bancario (causale: “Casa Ragazzi Madre”), destinazione del 5×1000 in sede di dichiarazione dei redditi.