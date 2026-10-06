Djokovic vince l’ATP 500 di Pechino, e sono 102 titoli

ROMA – Novak Djokovic ha vinto l’ATP 500 di Pechino dopo il ritiro, in avvio di secondo set, dell’australiano Alex de Minaur. Sono così 102 i titoli vinti dal tennista serbo, facilitato nell’impresa anche dalla squalifica di Daniil Medvedev nella semifinale di ieri.

“Sono trascorsi undici anni dall’ultima volta che ho giocato qui- ha commentato Djokovic- Ho sempre aspettative molto alte e mi vedo sempre col trofeo in mano, specialmente qui a Pechino, un torneo in cui non ho mai perso. Ma so anche che la realtà, di questi tempi, è leggermente diversa. È stata una stagione molto impegnativa per me: ho avuto diversi problemi fisici, di salute, e ho cercato solo di ritrovare le giuste sensazioni in campo. Se sto bene posso ancora competere ad alto livello”.