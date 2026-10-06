E’ Mancini il vero commissario straordinario del calcio italiano

ROMA – Roberto Mancini s’è fatto giustizia da solo. Quando ancora le metafore del pallone giravano attorno a chiese da rimettere al centro dei villaggi, l’ultimo ct dell’Italia a vincere qualcosa era in esilio strapagato, traditore in fuorigioco. Il suo ritorno al traino di Malagò – parlandone ancora da Presidente Federale, ora sta commissariando se stesso – è stato allestito in tutta fretta, come un bis posticcio, una risulta di piani ben più ambiziosi articolati banalmente in “bel gioco”. Lì dove una volta era tutta Zenica, oggi c’è Italia 2 la (sua) vedetta.

Sono passati 12 giorni appena dal trauma di ritorno: il Belgio. E’ tutto emendato, come un trapassato che a nessuno importa più. Una rimozione collettiva di cattiverie, eccessi, giudizi senza appelli. Due vittorie con la Turchia e in mezzo un pareggio scintillante a Parigi con la super-Francia di Zidane. A testa altissima, mica a mirare costati come venti anni fa a Berlino. Oggi l’Italia s’è desta grazie ad una Nazionale che percepiamo se non inedita quanto meno fresca. Vincente, pur in un torneo – la Nations League – che ha ribrandizzato il concetto poco affascinante di amichevoli. Alla media di due gol a partita, meglio delle rivali del girone. Non c’è più l’incubo retrocessione, siamo svegli. E puntiamo addirittura ai quarti, con un calendario che potrebbe teatralmente confermare o ribaltare la luna di miele. Prima la Francia a San Siro il 12 novembre, poi il Belgio a Bruxelles il 15. Intanto conviene godersi quest’apostrofo azzurro tra numeri finalmente amici:

In testa alla classifica del Gruppo A ci sono i francesi con 10 punti, noi secondi a 7, il Belgio terzo a 6, la Turchia in fondo al tunnel di Montella. Battere il Belgio all’ultima giornata vuol dire restare secondi, e questo anche presentandosi a Bruxelles con le tasche vuote dopo la serata con la Francia. Esistono però strade meno ripide. Se San Siro regalasse una vittoria contro la Francia (ormai perché non sognare fino in fondo?), la qualificazione ai quarti diventerebbe una questione quasi domestica, con la prima posizione che smetterebbe di essere una bestemmia. E anche senza un colpo del genere basterebbe che la Turchia, nel turno intermedio, strappasse qualcosa ai belgi: a quel punto due risultati su tre in Belgio sarebbero sufficienti. Le proiezioni, con la loro fredda prudenza, fissano al 42,7% la probabilità di approdare ai quarti. Quasi un coinflip: Due settimane appena la monetina sarebbe andata persa in un tombino.

C’è invece un dato certificato: grazie al successo sulla Turchia, l’Italia sarà comunque tra le prime tre, e questo la consegna alle dodici teste di serie del sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028 (in programma il 6 dicembre a Belfast). Eviteremo i gironi più infidi.

Mancini ha rivoluzionato la Nazionale ribaltando le scorie che l’accompagnavano. Ha ruotato tantissimo, ha inserito i giovani, ha mescolato, agitato e poi servito quanto bastava. Ha chiuso l’archivio dei traumi in risolti che ormai ci eravamo abituati a cantilenare, come una nenia, inconsolabili dopo Zenica, come dopo Italia-Svezia del 2017 a Milano, come dopo Italia-Macedonia del 2022 a Palermo. I bambini davanti alla play che non giocano più per strada e che non hanno mai visto i Mondiali, gli stranieri sempre troppi in campionato fino a quando non ti fanno vincere qualcosa, i vivai inariditi dalla tattica, gli allenatori di base troppo poveri, il funerale del dribbling e la costruzione dal basso. Tutto disinnescato dai gol di Pio, dalle geometrie variabili di Romano, dalle galoppate di Kayode. Tutto condonato. E’ Mancini il vero commissario straordinario del calcio italiano.