martedì 6 Ottobre 2026

Peste in Siberia, gli Usa seguono “ora per ora”. Rubio: “La Russia deve dare più informazioni”

L'attenzione degli Stati Uniti per la situazione sanitaria in Siberia è massima, dice Rubio

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 6-10-2026 ore 15:47Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 15:47

ROMA – La Russia dovrebbe fornire più informazioni sulla morte di una dipendente di un laboratorio per lo studio della peste, deceduta nella regione di Irkutsk, in Siberia: lo ha detto oggi il segretario di Stato americano, Marco Rubio.
Il dirigente ha rilasciato le dichiarazioni durante una visita in Islanda.

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L’episodio in Siberia è seguito da Washington “molto da vicino, ora per ora“, ha detto Rubio, parlando con alcuni giornalisti. “Credo che spetti alla Russia, ovviamente, condividere maggiori informazioni con il mondo”.

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