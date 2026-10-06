L’influenza (anche) quest’anno arriva in anticipo, l’infettivologo: “Vaccinare subito i fragili”

ROMA – “È sempre difficile fare previsioni. Quello che sappiamo è che ormai da qualche anno, e anche quest’anno, sembrerebbe essere così: i virus influenzali arrivano un po’ prima. Ci aspetta quindi una stagione leggermente anticipata e questo dovrebbe spingere a rendere più efficace l’avvio della campagna vaccinale, partita proprio in questi giorni. Sarebbe opportuno che la vaccinazione raggiungesse rapidamente tassi molto elevati, anche se probabilmente, purtroppo, questo non accadrà. L’influenza rimane comunque una malattia temibile”. Ha risposto così l’infettivologo Massimo Andreoni, professore emerito dell’Università di Roma Tor Vergata e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire a Roma in merito alla prossima stagione influenzale, a margine dell’Health Innovation Show 2026.

“Ci sono anni in cui provoca più ospedalizzazioni e più vittime e altri in cui l’impatto è minore– ha proseguito il professor Andreoni- Ma dobbiamo ricordare che ogni stagione influenzale determina un eccesso di mortalità legato ai virus respiratori e, in particolare, a quello influenzale, che si aggira tra i 5.000 e i 15.000 decessi. Anche nelle stagioni che possiamo considerare più benevole, quindi, l’impatto della malattia rimane elevato. La risposta è sempre la stessa: tutte le persone fragili e quelle a rischio devono vaccinarsi contro l’influenza. Non è una malattia banale, come spesso si sente dire, ma una patologia molto temibile“.

Interpellato poi sul Covid e sulla possibilità che rappresenti ancora oggi una minaccia per la salute pubblica, Andreoni ha risposto: “Il Covid rappresenta l’altro grande ‘buco’ in Italia. Lo scorso anno siamo arrivati a una copertura vaccinale tra le persone a rischio addirittura del 5%, mentre in altre parti d’Europa, nei Paesi scandinavi e in Gran Bretagna, siamo arrivati al 70% dei soggetti fragili vaccinati. Questo divario è inaccettabile- ha evidenziato- Sempre lo scorso anno, ci sono stati più di 900 decessi per Covid: non ‘con il Covid’, ma ‘per Covid’. Parliamo quindi di persone malate, fragili, che sono morte a causa del virus. E oggi, ai primi di settembre, avevamo già raggiunto 135 morti per Covid”.

Secondo l’esperto, oggi il Covid è quindi una malattia “ormai in qualche modo sottovalutata perché, certamente, se ripensiamo agli anni terribili della pandemia, i numeri sono molto più bassi. Ma oggi il Covid appartiene alla normale presenza dei virus respiratori con cui dobbiamo confrontarci. Continua comunque a comportare un numero significativo di ospedalizzazioni e di decessi. Bisogna inoltre considerare che spesso le morti provocate dalle infezioni respiratorie non vengono attribuite al virus che le ha determinate, ma vengono classificate, per esempio, come decessi per incidenti cardiovascolari o per scompensi di malattie croniche. Oggi sappiamo invece che, in molti casi, è proprio il virus a determinare questi eventi. L’impatto sulla sanità pubblica– ha concluso il professor Andreoni- è quindi sicuramente molto superiore a quello che pensiamo”.