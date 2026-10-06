Tg Ambiente, l’edizione di martedì 6 ottobre 2026

ESTATE 2026 LA PIÙ CALDA PER EUROPA OCCIDENTALE

L’estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico “molto forte”. In gran parte dell’Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell’aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi trent’anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di “forte” stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico “molto forte”, pari a 13, è un record. Ma “le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana” ha detto Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service.

IN ITALIA ECOREATI IN CALO, MA SONO SEMPRE 98 AL GIORNO

In Italia nel 2025 sono calati, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ‘ecomafie’ continuano a lasciare il segno sull’ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella Penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, -12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali, si è affiancato però l’aumento degli illeciti amministrativi che hanno raggiunto quota 77.895, con un +11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento (abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio, etc.) e al terzo posto quelli contro gli animali.

CNR ISAC: CRISI CLIMATICA, IN CITTÀ ARRIVA PRIMA

Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi: gli estremi di temperatura riguardano tutte le città mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista ‘Urban Climate’, a cui ha partecipato l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha analizzato l’evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11mila città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme il segnale emerge più tardi: ‘solo’ nel 20% delle città prima del 2025.

BASTA GABBIE ALLEVAMENTI, ASSOCIAZIONI IN AZIONE A ROMA

Azione animalista scenografica a Roma. E’ stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62mila cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare daiEssere Animali per il divieto all’uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una rete di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro Paese circa 600mila scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie: all’interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. “Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell’allevamento di animali in gabbia”, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali, “ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia”.