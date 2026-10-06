VIDEO| Cesare Cremonini e Salmo insieme per la prima volta in “Amateur”. Il cantautore: “Ho trovato un amico”

Foto di Pepsy Romanoff

ROMA – Cesare Cremonini e Salmo insieme, per la prima volta, nella title track di “Amateur” e sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra il 20 ottobre, per la presentazione live dell’album in uscita il 23 ottobre. Un incontro inedito, tra due artisti e performer eccezionali, che nasce ancor prima della canzone.

L’INCONTRO TRA I DUE ARTISTI

È da poco finito il tour più grande della carriera di Cremonini, quando Salmo riceve la sua chiamata. Di fronte ad una delle svolte artistiche più importanti nel suo percorso, Cesare telefona a Salmo per parlargli di un nuovo progetto dal titolo “Amateur”. Sente il bisogno di avere un alleato al suo fianco, una lama affilata in più per intraprendere il viaggio. Vuole cambiare pagina, rimettere in discussione le regole costruite in ventisette anni di carriera, sfidare le convenzioni e il mercato discografico con un disco che metta al centro la forza della musica.

Quel che cerca di mettere insieme è una sorta di squadra di “supereroi”, e Salmo è la prima persona a cui sente di doversi raccontare. Lo cerca per la sua natura incendiaria e per la libertà con cui sta attraversando il nostro tempo, mischiando linguaggi musicali differenti senza cedere a compromessi. Salmo comprende immediatamente lo spirito del progetto e raggiunge Cremonini durante le sessioni nello Studio 13 di Londra, accompagnandolo in una fase decisiva della costruzione del disco. Riusciranno insieme a ribaltare il tavolo, liberandosi dalle aspettative? Loro sono sicuri che unendo le loro storie e due linguaggi profondamente diversi, sia nato qualcosa di unico.

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Da questo incontro nasce “Amateur”, il brano che dà il titolo al nuovo disco. “A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno della sua guida. Io ho trovato un amico“, racconta Cremonini.

SALMO LIVE A LONDRA CON CREMONINI

Ed è proprio a Londra che questa storia arriverà per la prima volta sul palco. Salmo è infatti il primo straordinario ospite annunciato del concerto evento del 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire, con cui Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album. A tre giorni dall’uscita di “Amateur”, Cremonini torna così nella città in cui il disco è stato registrato per una notte interamente dedicata alla nuova musica, insieme ai musicisti e agli artisti che hanno contribuito alla sua nascita.

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