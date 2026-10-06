Francis Halzen vince il premio Nobel per la Fisica

ROMA – Franzis Halzen ha vinto il Nobel per la Fisica 2026 per le sue scoperte sui neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il riconoscimento è stato assegnato allo studioso belga “per i suoi contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica”.

Nella motivazione dell’Accademia, si sottolinea come lo studioso belga abbia intuito che il ghiaccio del Polo Sud poteva essere utilizzato per rilevare particelle note come neutrini. La sua visione e la sua leadership scientifica sono state fondamentali per l’IceCube Neutrino Observatory: un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie a IceCube, i ricercatori possono catturare neutrini provenienti da processi estremamente energetici nell’universo lontano.

“Francis Halzen ha guidato un team internazionale di ricercatori e ingegneri che ci hanno fornito uno strumento straordinario. La sua tenacia e la sua visione scientifica hanno aperto la strada a un nuovo tipo di astronomia”, ha affermato Mark Pearce, presidente del Comitato Nobel per la Fisica.