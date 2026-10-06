Ci sono gli sconti ma la benzina no, allarme Confesercenti Toscana: “Benzinai piccoli lasciati a secco”

FIRENZE – Dopo lo sconto di Eni, ora i distributori devono fare i conti con “le pompe a secco”. L’allarme lo lancia Faib Confesercenti Toscana “dopo le numerose segnalazioni provenienti dai gestori della rete che denunciano difficoltà nei rifornimenti e, in alcuni casi, il completo esaurimento del carburante disponibile negli impianti”. Secondo quanto segnalato dagli associati alla sigla, “nelle forniture verrebbe data priorità alle reti e agli impianti con maggiori volumi di distribuzione, mentre numerosi gestori Eni, in particolare quelli di dimensioni più contenute, si troverebbero ad affrontare ritardi o carenze nelle consegne“. Se confermate, interviene Federico Valacchi, presidente Faib Confesercenti Toscana, “saremmo davanti a una situazione difficilmente accettabile. Non possono esistere gestori di serie A e serie B nella stessa rete. Chi espone il marchio Eni e lavora quotidianamente sul territorio deve essere messo nelle condizioni di continuare a servire i propri clienti. Per noi è lavoro”. E aggiunge: “Prima l’applicazione del nuovo prezzo alle scorte precedentemente acquistate aveva esposto gli operatori al rischio di perdite rilevanti. Adesso ci troviamo di fronte a un problema diverso, ma altrettanto grave: chi vorrebbe vendere carburante rischia di non averlo materialmente a disposizione”. Per l’associazione, inoltre, restare senza carburante “significa perdere fatturato, compromettere il rapporto con la propria clientela e subire un danno reputazionale per una situazione sulla quale l’esercente non ha alcun potere di intervento”. Una campagna nazionale sul prezzo “richiede una capacità altrettanto nazionale di garantirne l’applicazione. Se Eni decide di fare lo sconto, deve garantire anche il carburante necessario per applicarlo in tutti gli impianti”, conclude Valacchi.