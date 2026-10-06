Morte David Rossi, parla il fratello: “Indagini fatte male, non si sarebbe suicidato dove lavorava”

ROMA – “La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto. Le indagini sono state fatte male, punto. C’è stato un ‘attimino’ di superficialità. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po’ strana“. Lo ha detto Filippo Rossi, fratello di David Rossi, audito in Commissione parlamentare di inchiesta sul decesso dell’ex capo della comunicazione di Mps morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013.

MIA MADRE DISSE SUBITO CHE LO AVEVANO AMMAZZATO

“Andai dove abita mia madre, suonai. Era già a letto. Salii, la svegliai e io le dissi ‘David è cascato dalla finestra’. Non le ho mai detto ‘si è buttato’. Lei era nel dormiveglia e mi disse che lo avevano ammazzato. Poi io mi fido di quello che mi dicono le persone che si occupano di questo. Uno si deve fidare di chi fa questo lavoro”, ha aggiunto Rossi.

L’uomo ha raccontato il momento in cui seppe della morte del fratello: “Mi ha telefonato mio fratello Ranieri insieme alla moglie. Ero a casa mia e mi ricordo che mi stavo cuocendo la pasta in bianco. Era l’ora di cena, tra le otto e mezza e le nove, le nove e un quarto. Comunque era tardi. Uscii di casa e essendo a cento metri andai in piazza Monte dei Paschi pensavo fosse lì. Chiamai due o tre amici e dissi ‘ora devo andare da mia mamma’, dovevo farlo prima che accendesse la tv“.

ERA RISERVATO, NON SI SAREBBE SUICIDATO DOVE LAVORAVA

“Ho pensato che mi pareva strano che uno precisino come lui, riservato più di me, facesse una cosa del genere in quel modo. C’era una casa in campagna, quello più vicino è a 5 chilometri. Non lo faceva dove lavorava se voleva fare una cosa del genere. Sarebbe stata un’altra persona”, ha sottolineato.

LA MORTE MI HA SORPRESO, NON DICEVA PROBLEMI SU LAVORO

“No, non ne parlavamo di quello che succedeva. Io lo leggevo sui giornali e sui siti e mi dispiaceva. A me non trasmetteva niente di quello che non andava al lavoro. È stata una sorpresa la sera del 6 marzo quando mi hanno telefonato, ero molto sorpreso”, ha ricordato Rossi.

“Con la mia mamma sicuramente non andava a confidarsi su quello che non andava al lavoro. Non so se avrebbe voluto farlo con me, ma non lo ha fatto. Forse avrei dovuto capirlo, non sono stato così bravo, ci ho pensato molto”, ha aggiunto. Filippo Rossi ha poi raccontato un episodio di normalità avvenuto poco prima della morte di David Rossi: “Una settimana prima stavamo preparando l’inaugurazione di un piccolo locale che dovevamo aprire a Siena. Era un pomeriggio sul tardi, prima di cena. Era tra fine febbraio e i primi di marzo. Lui passò a vedere e io stavo verniciando il muro. Lui disse ‘questo colorino giallino fa un po’ schifo’ e io dissi ‘va’ da dove sei venuto'”.