Festa finale a Roma per i 150 anni del Corriere: arriva Verdone

ROMA – “Inaugurate lo scorso 6 marzo al Teatro alla Scala di Milano, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le celebrazioni per i 150 anni di Corriere della Sera si avviano alla conclusione con gli appuntamenti di un Tour che ha attraversato il Paese, raccontando la sua storia, le sfide legate al futuro dell’informazione e la capacità di innovazione dei territori”.

CARLO VERDONE DIRETTORE PER UN GIORNO

“Corriere della Sera festeggerà giovedì 8 ottobre al Teatro Sistina, con i lettori di Roma”, prosegue la nota. “Saluti introduttivi del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del direttore artistico del Teatro Sistina Massimo Romeo Piparo, del direttore di Corriere Luciano Fontana e del presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo. A seguire, nel tempio del musical italiano, Serena Autieri e Luca Gaudiano interpreteranno alcuni brani tratti da Moulin Rouge! Il Musical. La mattinata proseguirà poi con la lettura di alcuni pezzi storici di prestigiose firme di Corriere affidata a Edoardo Leo e Paola Minaccioni; Roma, la Hollywood sul Tevere sarà invece al centro dell’intervento di Paolo Mieli che ripercorrerà, con il supporto di immagini d’epoca, gli anni della Dolce Vita e l’epopea di via Veneto. La conclusione sarà affidata a Carlo Verdone, per l’occasione nominato direttore per un giorno. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su corriere.it a partire dalle ore 11″.

“È un lungo compleanno quello vissuto quest’anno da Corriere della Sera” afferma il direttore Luciano Fontana. “Celebrazioni ufficiali certo, ma anche occasioni di incontri che ci consentiranno di rendere l’offerta editoriale sempre più rispondente alle aspettative dei numerosi lettori che ogni giorno ci rinnovano la loro fiducia. Nell’editoriale d’esordio Eugenio Torelli Viollier scriveva che la priorità di una testata autorevole risiede nel raccontare la realtà con trasparenza, oggettività e pluralismo di idee. È quello che ci sforziamo di fare ogni giorno per gli 800.000 abbonati digitali e per i lettori delle 120.000 copie cartacee. La qualità dell’informazione verificata rimane l’unico vero antidoto contro la disinformazione, la velocità estrema del web e le fake news: lo abbiamo visto negli ultimi anni con l’emergenza Covid, lo sperimentiamo ogni giorno mentre raccontiamo le dinamiche di leader mondiali come Donald Trump e Vladimir Putin”.

“Centocinquant’anni sono un traguardo straordinario, ma il modo migliore per celebrare una storia così importante è soprattutto guardare avanti” afferma Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup. “In questi dieci anni abbiamo investito, innovato e cercato nuovi linguaggi, con un principio molto chiaro: cambiare tutto quello che era necessario cambiare, senza cambiare ciò che rende il Corriere il Corriere. Oggi, di fronte alle trasformazioni dell’informazione e alle opportunità aperte dall’Intelligenza Artificiale, questa sfida è ancora più importante. In un mondo in cui sarà sempre più facile produrre contenuti, crescerà il valore di un’informazione autorevole, verificata e indipendente. Il patrimonio più prezioso che il Corriere ha costruito in 150 anni è la fiducia dei suoi lettori: è da qui che vogliamo continuare a costruire il suo futuro”.

“Alle sfide future- continua il comunicato- hanno guardato gli incontri del Tour di Casa Corriere ‘Il Corriere racconta l’Italia’: le edizioni locali del quotidiano hanno aperto finestre sui territori e sulla loro capacità di innovazione. Dopo le tappe di Torino, Bologna, Firenze e Venezia, gli ultimi tre appuntamenti saranno lunedì 26 ottobre al Teatro Piccinni di Bari; dal 6-8 novembre a Napoli con CasaCorriere Festival e mercoledì 25 novembre a Trento. Un trionfale Giro d’Italia con il Corriere sempre in testa e festeggiato in sette tappe nella Penisola e in nove piazze milanesi con l’evento Città delle Idee”.

“Tantissime le iniziative editoriali realizzate per quest’anno di celebrazioni” prosegue la nota. “Dai due volumi da collezione ‘Corriere della Sera 150’ e ‘La storia nelle prime pagine di Corriere della Sera’ al saggio di Dino Messina ‘La Repubblica nasce in via Solferino’; dalla collana in 30 volumi ‘Giornalismo d’inchiesta’, pensata come strumento per comprendere la realtà attraverso i grandi classici del reportage giornalistico allo spettacolo teatrale ‘1975 – l’anno in cui abbiamo smesso di capire il mondo’, portato in scena al Teatro Franco Parenti di Milano. E ancora: la webserie in dieci puntate ‘Il racconto del Corriere di Venanzio Postiglione’; l’esclusiva collezione di copie anastatiche, i numerosi podcast e un docufilm, con la partecipazione e la voce di Neri Marcorè. Il 5 marzo e 15 aprile hanno visto la luce il francobollo e la moneta celebrativi dei 150 anni, emessi rispettivamente da Poste Filatelia e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“Sui social del quotidiano- continua- e su corriere.it invece ‘150 visioni di futuro’: quelle di altrettante personalità di vari mondi che in video di 150 secondi raccontano la loro idea di futuro. Un lavoro confluito in una pubblicazione, ‘il mio Corriere della Sera – 150 e oltre testimonianze di un legame speciale’, distribuito gratuitamente con il giornale il 6 marzo scorso. Lo stesso giorno era in edicola anche un numero speciale di 7, dedicato alle grandi firme del quotidiano di via Solferino con 50 articoli storici usciti dalla fondazione del quotidiano ad oggi: dall’editoriale di Eugenio Torelli Viollier alle interviste più recenti”.

“Venerdì 9 ottobre, il settimanale di Corriere della Sera, ‘7’, sarà di nuovo in edicola con un numero speciale, pensato come un vero giornale da collezione. Da sfogliare e leggere un po’ alla volta, come un libro, tra ricordi e attualità: 150 personaggi del mondo raccontati da 150 firme del Corriere in 256 pagine. In ordine alfabetico scorrono nel numero tanti protagonisti che non si sono limitati a vivere il proprio tempo, ma l’hanno segnato anche per le generazioni future: da Armani a Steve Jobs, da Raffaella Carrà alla Regina Elisabetta II, da Maria Callas a Coppi e Bartali. Un viaggio nella storia e nelle storie.

Corriere della Sera, per celebrare i suoi 150 anni, è stato accompagnato da: A2A, Arvedi, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Bmw, Edison, Generali e Intesa San Paolo. L’evento del Sistina ha visto la collaborazione di Autostrade per l’Italia, Caffarel, Multiversity, Philip Morris Italia” conclude il comunicato.