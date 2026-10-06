Centrosinistra, Conte: “Proposto a Schlein di scegliere una terza figura”

ROMA – “Non nego, perché non è mia abitudine dire il falso, che ci sia stato questo recentissimo incontro. L’ho detto anche pubblicamente che ho invitato Schlein a valutare se c’è la disponibilità a far fare un passo indietro a tutti i leader di partito per valutare e poi proporre all’accettazione dell’elettorato di una terza figura” che eviti di ricorrere alle primarie per la scelta del candidato premier del centrosinistra. Lo afferma il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a ‘Coffee break’ su La 7. La richiesta, spiega il leader pentastellato, nasce dal presupposto che “c’è una parte dell’elettorato del campo progressista che sembrerebbe preoccupato anche dai sondaggi di queste primarie. Queste non devono spaventare perché sono una partecipazione democratica. Però per scrupolo ho voluto fare un ultimo tentativo”.

CONTE: PRIMARIE? NON SIANO A RIDOSSO CAMPAGNA ELETTORALE

Oltre al nodo della candidatura, per Conte resta centrale il fattore tempo. “Credo che sia abbastanza probabile” che il voto sia “in primavera” e questa “è la ragione per cui le primarie dobbiamo affrettarci a farle, ma prima dobbiamo fare il programma”. I tempi? “È una cosa ovviamente da valutare con le altre forze politiche, ma sicuramente non possiamo arrivare a ridosso della campagna elettorale che stiamo ancora a parlare di primarie. Quindi dobbiamo assolutamente affrettarci. Noi siamo pronti per confrontarci sul programma, adesso aspettiamo le altre forze politiche”.