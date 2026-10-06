martedì 6 Ottobre 2026

Quattro ordigni in pochi giorni a Roma, nella notte bomba carta esplode nel cortile di un palazzo a San Basilio

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli artificieri e la Digos. Nessuna persona è rimasta ferita dall'esplosione

di Marco MelliData pubblicazione: 6-10-2026 ore 11:25Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 11:25

ROMA – Un’esplosione si è verificata a Roma, intorno alle 2 di questa notte, nel quartiere San Basilio. A deflagrare è stata una bomba carta inserita nel cortile di un palazzo situato a via Filottrano, nel IV Municipio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, gli artificieri e la Digos. Nessuna persona è rimasta ferita dall’esplosione.

È il quarto caso che si verifica nel giro di pochi giorni a Roma Est. La notte scorsa una bomba carta è stata fatta esplodere all’Alessandrino, davanti a una sala slot, e un’altra a Don Bosco davanti a un’enoteca. In precedenza (il 3 ottobre) un ordigno artigianale ha distrutto l’ingresso di una concessionaria di auto.

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