Quattro ordigni in pochi giorni a Roma, nella notte bomba carta esplode nel cortile di un palazzo a San Basilio

ROMA – Un’esplosione si è verificata a Roma, intorno alle 2 di questa notte, nel quartiere San Basilio. A deflagrare è stata una bomba carta inserita nel cortile di un palazzo situato a via Filottrano, nel IV Municipio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, gli artificieri e la Digos. Nessuna persona è rimasta ferita dall’esplosione.

È il quarto caso che si verifica nel giro di pochi giorni a Roma Est. La notte scorsa una bomba carta è stata fatta esplodere all’Alessandrino, davanti a una sala slot, e un’altra a Don Bosco davanti a un’enoteca. In precedenza (il 3 ottobre) un ordigno artigianale ha distrutto l’ingresso di una concessionaria di auto.