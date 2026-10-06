martedì 6 Ottobre 2026

Vince il Premio Nobel per la Medicina: l’annuncio ai figli diventa virale

Il video è stato postato dall'Università di Stanford

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 12:27Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 12:27

ROMA – In un toccante video diventato subito virale, il neo Premio Nobel per la medicina, Karl Deisseroth, rinomato professore di bioingegneria, psichiatria e scienze comportamentali alla Stanford University, ha condiviso uno dei momenti più significativi della sua vita con le persone per lui più importanti: i suoi cinque figli.

“Mi hanno telefonato… ho vinto il Nobel“, ha detto il professore ai ragazzi appena svegli. Il video è stato postato dall’Università di Stanford.

LEGGI ANCHE: Il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato all’optogenetica di Deisseroth, Hegemann e Nagel | VIDEO

Karl Deisseroth è celebre nella comunità scientifica internazionale per aver pionierizzato e sviluppato l’optogenetica, una rivoluzionaria tecnica neuroscientifica che combina ottica e genetica per controllare l’attività dei singoli neuroni con impulsi di luce. Grazie alla optogenetica, infatti, i ricercatori possono far luce sui circuiti neurali che regolano ricordi, sentimenti e comportamenti specifici rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici.

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