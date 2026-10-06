martedì 6 Ottobre 2026

“Il mio 2026 è finito”: ora Sinner è definitivamente un caso. Salterà anche le Finals di Torino

L'annuncio sui social del numero 1 del mondo: "Al momento devo pensare alla mia carriera sul lungo periodo"

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 10:46Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 10:50

ROMA – “Il mio 2026 è ufficialmente finito”. E’ lo stesso Jannik Sinner ad annunciarlo con un video sui social. Stagione finita per il numero uno del mondo del tennis, ormai lontano dal campo da Wimbledon per un problema non miglio specificato ad un ginocchio. Sinner salterà gli ultimi tornei dell’anno ma soprattutto le Atp Finals di Torino.

“Insieme ai medici – dice Sinner – abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Le finali di Torino mi hanno dato emozioni incredibili, ma devo anche pensare al futuro della mia carriera. Tornerò quando sarò al 100%”.

(in aggiornamento)

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