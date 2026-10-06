Petrolio, più export dal Medio Oriente ma il Brent resiste sulla soglia dei 100 dollari al barile

MILANO – Petrolio poco movimentato, al momento. Il Brent resiste sulla soglia psicologica dei 100 dollari al barile, o comunque la sfiora, mentre il Wti segna solo un lieve calo, considerato il contesto di aumento delle esportazioni di greggio dal Medio Oriente ad un livello non lontano da quelli precedenti alla guerra, come mostrano gli ultimi dati sui traffici navali, nonostante i rischi dello Stretto di Hormuz e le tensioni in Yemen, con relativi rischi di approvvigionamento.
Tutto questo, insieme al calo dell’import cinese e all’aumento dell’offerta di petrolio da parte dei paesi non Opec+, dovrebbe innescare un eccesso di offerta sui mercati. Ma questo non trova riscontri significativi sui prezzi, per ora, alla luce della convinzione di molti analisti secondo la quale l’attuale tendenza di aumento di export del Medio Oriente, comunque, non sia sostenibile.