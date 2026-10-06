martedì 6 Ottobre 2026

Petrolio, più export dal Medio Oriente ma il Brent resiste sulla soglia dei 100 dollari al barile

Il Brent resiste sulla soglia psicologica dei 100 dollari al barile, o comunque la sfiora, mentre il Wti segna solo un lieve calo

di Luca DonigagliaData pubblicazione: 6-10-2026 ore 10:43Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 10:43

MILANO – Petrolio poco movimentato, al momento. Il Brent resiste sulla soglia psicologica dei 100 dollari al barile, o comunque la sfiora, mentre il Wti segna solo un lieve calo, considerato il contesto di aumento delle esportazioni di greggio dal Medio Oriente ad un livello non lontano da quelli precedenti alla guerra, come mostrano gli ultimi dati sui traffici navali, nonostante i rischi dello Stretto di Hormuz e le tensioni in Yemen, con relativi rischi di approvvigionamento.

Tutto questo, insieme al calo dell’import cinese e all’aumento dell’offerta di petrolio da parte dei paesi non Opec+, dovrebbe innescare un eccesso di offerta sui mercati. Ma questo non trova riscontri significativi sui prezzi, per ora, alla luce della convinzione di molti analisti secondo la quale l’attuale tendenza di aumento di export del Medio Oriente, comunque, non sia sostenibile.

Leggi anche

Fisco. Cnpr forum, Leo: “Riforma all’insegna di compliance e semplificazioni”

di Redazione

Electrolux, il piano cambia: “Non più licenziamenti ma 1250 uscite volontarie in 3 anni”. Investimenti per 90 milioni

di Marta Tartarini

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia