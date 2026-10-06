Torino, trovato morto in casa: in manette la moglie e il nuovo compagno

ROMA – Coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, i carabinieri del Comando provinciale del capoluogo stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e una donna ritenuti responsabili dell’omicidio aggravato di Mikel Rroku. Il corpo senza vita del cittadino di origini albanesi fu ritrovato il 6 luglio scorso all’interno della sua abitazione a Torino. La coppia, 45 anni lei 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l’omicidio premeditato. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.