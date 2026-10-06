martedì 6 Ottobre 2026

Iran, le forze yemenite rivendicano la conquista di Mocha. L’Arabia Saudita attiva il ‘Patto della Mecca’

Le forze armate del governo yemenita hanno lanciato un’importante controffensiva per cacciare gli Houthi dalle posizioni chiave vicino allo stretto di Bab al-Mandeb

di Roberto AntoniniData pubblicazione: 6-10-2026 ore 9:30Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 9:40

ROMA – Le forze armate del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale hanno riconquistato la strategica città portuale di Mocha e lanciato un’importante controffensiva per cacciare gli Houthi dalle posizioni chiave vicino allo stretto di Bab al-Mandeb. Lo scrive al Jazeera. Intanto Turchia e Pakistan hanno concordato un rapido dispiegamento militare nell’ambito del ‘Patto della Mecca’ di difesa per rafforzare la sicurezza dell’Arabia Saudita, a seguito delle minacce Houthi alla Mecca e Medina.
Nel corso di colloqui d’emergenza a Riad, riferisce al Jazeera, Turchia e Pakistan hanno concordato di dispiegare rapidamente le proprie forze armate.

Turchia, Pakistan e Arabia Saudita hanno concordato di attivare “misure di deterrenza” nell’ambito del loro patto di difesa reciproca e di dispiegare rapidamente forze nel regno del Golfo per contrastare gli attacchi degli Houthi yemeniti, scrive al Jazeera. La decisione è stata annunciata lunedì, al termine di una riunione d’emergenza a Riad tra i ministri della Difesa e degli Esteri dei tre Paesi. E’ la prima volta in cui viene attivata l’Alleanza della Mecca per la Difesa dalla sua firma, lo scorso 7 agosto. L’accordo stabilisce che un attacco contro una qualsiasi delle tre nazioni sarà considerato un attacco contro tutte, rispecchiando il dispositivo dell’art. 5 del trattato NATO.

“La riunione d’emergenza del Comitato politico e di difesa strategica dell’Alleanza di difesa della Mecca ha riaffermato la solidarietà e l’unità dei nostri Paesi nell’affrontare i vili attacchi contro il Regno e i luoghi santi”, scrive su X Khalid bin Salman, ministro della Difesa dell’Arabia Saudita. “Il Comitato ha concordato di attivare misure di deterrenza collettiva nell’ambito dell’Alleanza, in risposta agli attacchi e nei confronti di tutti i loro responsabili”, precisa.
Una dichiarazione congiunta del Comitato politico e di difesa strategica dell’Alleanza di difesa della Mecca segnala che “il Comitato ha deciso di procedere immediatamente all’attuazione pratica degli impegni di difesa collettiva e di adottare le misure necessarie per fornire le forze e le capacità militari concordate e garantirne il rapido dispiegamento” rafforzando così “la prontezza, l’integrazione militare e la capacità collettiva di affrontare e contrastare le minacce”.

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