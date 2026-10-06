Iran, le forze yemenite rivendicano la conquista di Mocha. L’Arabia Saudita attiva il ‘Patto della Mecca’

ROMA – Le forze armate del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale hanno riconquistato la strategica città portuale di Mocha e lanciato un’importante controffensiva per cacciare gli Houthi dalle posizioni chiave vicino allo stretto di Bab al-Mandeb. Lo scrive al Jazeera. Intanto Turchia e Pakistan hanno concordato un rapido dispiegamento militare nell’ambito del ‘Patto della Mecca’ di difesa per rafforzare la sicurezza dell’Arabia Saudita, a seguito delle minacce Houthi alla Mecca e Medina.

Nel corso di colloqui d’emergenza a Riad, riferisce al Jazeera, Turchia e Pakistan hanno concordato di dispiegare rapidamente le proprie forze armate.

Turchia, Pakistan e Arabia Saudita hanno concordato di attivare “misure di deterrenza” nell’ambito del loro patto di difesa reciproca e di dispiegare rapidamente forze nel regno del Golfo per contrastare gli attacchi degli Houthi yemeniti, scrive al Jazeera. La decisione è stata annunciata lunedì, al termine di una riunione d’emergenza a Riad tra i ministri della Difesa e degli Esteri dei tre Paesi. E’ la prima volta in cui viene attivata l’Alleanza della Mecca per la Difesa dalla sua firma, lo scorso 7 agosto. L’accordo stabilisce che un attacco contro una qualsiasi delle tre nazioni sarà considerato un attacco contro tutte, rispecchiando il dispositivo dell’art. 5 del trattato NATO.

“La riunione d’emergenza del Comitato politico e di difesa strategica dell’Alleanza di difesa della Mecca ha riaffermato la solidarietà e l’unità dei nostri Paesi nell’affrontare i vili attacchi contro il Regno e i luoghi santi”, scrive su X Khalid bin Salman, ministro della Difesa dell’Arabia Saudita. “Il Comitato ha concordato di attivare misure di deterrenza collettiva nell’ambito dell’Alleanza, in risposta agli attacchi e nei confronti di tutti i loro responsabili”, precisa.

Una dichiarazione congiunta del Comitato politico e di difesa strategica dell’Alleanza di difesa della Mecca segnala che “il Comitato ha deciso di procedere immediatamente all’attuazione pratica degli impegni di difesa collettiva e di adottare le misure necessarie per fornire le forze e le capacità militari concordate e garantirne il rapido dispiegamento” rafforzando così “la prontezza, l’integrazione militare e la capacità collettiva di affrontare e contrastare le minacce”.