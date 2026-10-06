martedì 6 Ottobre 2026

Massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, due i morti

Ben 650 droni sono stati rilevati in rotta verso la regione moscovita

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 9:11Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 9:11

ROMA – Altissima tensione sulla regione di Mosca, che nella notte ha vissuto un massiccio attacco da parte di droni ucraini, considerato uno dei più imponenti registrati negli ultimi due anni. A tracciare il bilancio delle ultime ore è stata l’agenzia di stampa Tass, sulla base dei dati diffusi dal sindaco, Sergey Sobyanin. Secondo quanto riferito dal primo cittadino su Telegram, tra le 20:00 del 5 ottobre e le 05:00 del 6 ottobre (ora locale), ben 650 droni sono stati rilevati in rotta verso la regione moscovita. “La maggior parte è stata distrutta dai sistemi di difesa aerea a lunga distanza”, ha dichiarato Sobyanin, sottolineando che ulteriori 105 vettori sono stati abbattuti nelle fasi finali di avvicinamento alla città.

IL BILANCIO DELLE VITTIME

Il bilancio è di due vittime e nove feriti. Ad annunciarlo è stato il governatore Andrey Vorobyov: “Il bilancio delle vittime di uno dei più pesanti attacchi con droni è salito a due dopo che i soccorritori hanno ritrovato il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un’abitazione privata a Barybino (nel distretto di Domodedovo). Una donna che si trovava all’interno della casa è rimasta ferita”. Vorobyov ha confermato anche la morte di un giovane di 20 anni nel villaggio di Radumlya, nel distretto di Solnechnogorsk.

L’episodio della notte s’inserisce in un’escalation di incursioni aeree sempre più frequenti ed estese verso il cuore della Russia. I dati analizzati evidenziano come la pressione sulle difese antiaeree della capitale abbia raggiunto picchi senza precedenti negli ultimi due mesi

Leggi anche

Strage di Fort Hood: Trump autorizza la condanna a morte per Nidal Hasan

di Sausan Khalil

Trump sul ritiro dei bombardieri dalla base Raf di Fairford, nel Regno Unito: “C’erano alcune minacce”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia