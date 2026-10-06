Grande fratello Vip: lo scontro Guendalina-Moreno, l’addio tra Piera e Gian Marco e i nominati

(Fonte: www.grandefratello.mediaset.it/)

ROMA – Cos’è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Tra lo scontro tra i VIP esclusi dal party della discordia, il pianto disperato di Piera di fronte alle accuse del fidanzato e la bufera che ha travolto Guendalina Tavassi, la settima serata del reality ha regalato parecchi colpi di scena. Ecco il resoconto completo dei momenti chiave e i nomi dei VIP finiti al televoto.

IL PARTY DELLA DISCORDIA

Il primo dibattito della serata ha riguardato la festa di compleanno di Giacomo, alla quale non tutti i concorrenti sono stati invitati. Gli esclusi – Federica Morello, Giancarlo Danto, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Valeria Marini – hanno deciso di organizzare una cena alternativa. Quella che sembrava una semplice serata tra amici si è trasformata però in una vera e propria contro-festa, durante la quale non sono mancate le considerazioni sugli altri VIP. In puntata, Valeria ha raccontato di essere rimasta particolarmente dispiaciuta per il mancato invito e ha ammesso di desiderare un maggiore coinvolgimento nelle attività della Casa. Secondo Moreno, dopo la festa si sono create diverse fazioni. Marina La Rosa, però, ha sottolineato una differenza tra i due gruppi: a suo dire, gli invitati alla festa non hanno parlato male degli assenti. Il confronto è proseguito poi tra Alex Belli e Marina. L’attore ha accusato la VIP di cercare di creare una sorta di corte all’interno della Casa. Marina ha contestato le accuse e ha messo a tacere l’attore, ricordandogli che tra loro era in corso una tregua.

A finire al centro della discussione sono stati anche Andreas Muller e Jonathan Kashanian. Andreas è stato accusato di muoversi troppo in sintonia con Marina e Guendalina Tavassi, mentre Jonathan ha raccontato di essere rimasto sorpreso dall’antipatia manifestata nei suoi confronti dal ballerino. La festa di Giacomo ha quindi contribuito a delineare nuove divisioni all’interno della Casa?

CARMEN E MARINA: IL FACCIA A FACCIA

Dopo le incomprensioni degli ultimi giorni, è arrivato il momento del confronto tra Carmen Di Pietro e Marina La Rosa. Tutto è nato dalla Nomination di Carmen nei confronti di Marina e da un confronto mancato al termine della precedente puntata. Carmen aveva cercato di parlare con la coinquilina, ma la risposta ricevuta l’aveva infastidita. La situazione si è ulteriormente complicata il mattino seguente, quando Carmen ha deciso di non salutare Marina per prima. La showgirl ha accusato la VIP di avere un atteggiamento troppo snob, mentre Marina ha messo in dubbio le reali intenzioni di Carmen, sostenendo che dietro la sua apparente ingenuità ci fossero intenzioni diverse.

Durante il confronto, Marina ha chiarito di aver considerato la Nomination semplicemente come parte del gioco e ha spiegato di aver rifiutato il confronto perché non riteneva necessario affrontare subito la questione. Le due VIP sono riuscite infine a chiarire le proprie incomprensioni e hanno fatto pace. Carmen è arrivata persino a impartire alcune lezioni di canto a Marina. È sembrato quindi tornare il sereno tra le due, ma sarà stata davvero una pace definitiva?

PIERA E GIAN MARCO: IL CONFRONTO

Per Piera Meloni è arrivato il momento di affrontare il fidanzato Gian Marco. Dopo la lettera ricevuta nella scorsa puntata dal fidanzato, il rapporto tra Piera e Alessandro Roncaccia è diventato ancora più intenso. La concorrente ha raccontato a Ilary Blasi di essere in grande difficoltà e di aver iniziato a mettere in discussione i propri sentimenti. Anche Roncaccia ha confermato il proprio interesse per Piera e ha ammesso che, se la ragazza non fosse stata fidanzata, tra loro la situazione sarebbe stata probabilmente diversa. Poco dopo, nella Casa è entrato Gian Marco. Il ragazzo ha raccontato alla fidanzata di aver ascoltato da casa alcune dichiarazioni che lo hanno profondamente ferito. In particolare, non ha compreso le parole di Piera quando ha definito la relazione un possibile limite nel percorso all’interno del Grande Fratello.

È arrivato il momento dell'incontro tra Piera e Gian Marco #GFVIP pic.twitter.com/LRsYqZBST1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2026

Gian Marco ha ricordato poi le contraddizioni che, a suo parere, sono emerse nelle ultime settimane e ha accusato Piera di non essere stata completamente sincera. Durante il confronto, Piera ha notato anche il tatuaggio che Gian Marco si è dedicato per lei. Il ragazzo ha spiegato di aver scelto di tatuarsi il volto della fidanzata proprio per ribadire quanto fosse importante per lui la loro relazione. Nonostante abbia continuato a dichiarare di amare Piera, Gian Marco ha ammesso di essere profondamente deluso dal comportamento della ragazza e le ha chiesto di assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Il confronto ha coinvolto anche Roncaccia, al quale Gian Marco ha detto di non avere nulla contro, pur contestando alcuni suoi comportamenti nei confronti di Piera. Prima di lasciare la Casa, Gian Marco ha posto a Piera una domanda diretta: la loro storia è finita? La concorrente è scoppiata in lacrime e ha faticato a rispondere. Per lei è stato difficile prendere una decisione all’interno della Casa. I due si sono salutati così in un momento che è sembrato segnare un addio definitivo.

GUENDALINA SULLA POLTRONA CHE SCOTTA

Guendalina Tavassi è finita nuovamente al centro delle discussioni. Questa volta a essere messe in discussione sono state soprattutto le sue modalità di gioco. Moreno Morello ha accusato infatti la concorrente di aver cercato di influenzare le Nomination. Giancarlo Danto ha raccontato di aver ricevuto da Guendalina il suggerimento di nominare Moreno. Anche Giulia Provvedi, amica di Guendalina, ha ammesso di aver votato Moreno per proteggere la VIP. Guendalina ha respinto le accuse e ha spiegato di aver semplicemente dato un consiglio a Danto, sostenendo di averlo fatto in buona fede per evitare che sprecasse il proprio voto. La discussione ha coinvolto anche Giulia, che è stata accusata da Moreno e Selvaggia Lucarelli di essere troppo vicina a Guendalina e di apparire come un suo prolungamento. La ragazza ha difeso la propria autonomia e ha ribadito di essere sé stessa, spiegando di aver scelto di nominare Moreno proprio per proteggere l’amica.

L’AMICIZIA TRA FEDERICA E MORENO

Un altro argomento di discussione ha riguardato il rapporto tra Federica Morello e Moreno. I due hanno sviluppato una forte amicizia all’interno della Casa e si sono considerati quasi come padre e figlia. Guendalina, però, non è sembrata condividere questa visione del loro rapporto e ha definito la situazione stucchevole e particolare. Le sue parole hanno provocato la reazione di Moreno, che ha considerato le insinuazioni della concorrente eccessive e offensive. Anche Marina La Rosa ha preso le distanze dal commento di Guendalina. Federica, dal canto suo, ha difeso il legame con Moreno e ha accusato Guendalina di vedere del marcio in un rapporto che, secondo lei, era semplicemente una bellissima amicizia.

Tra Federica e Moreno è nata una bella amicizia, ma nella Casa c’è chi sembra avere qualche dubbio sul loro rapporto #GFVIP pic.twitter.com/dAq4nxKxOO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2026

LO SCONTRO TRA GUENDALINA E MORENO È CONTINUATO

Le parole di Moreno non vanno proprio giù a Guendalina… e la sua reazione non si fa attendere #GFVIP pic.twitter.com/KtlHb4nNhC — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2026

La discussione tra Guendalina e Moreno è proseguita quando l’inviato ha fatto riferimento al passato della concorrente e a una sua precedente esperienza nella Casa. Le parole di Moreno hanno fatto infuriare Guendalina, che le ha considerate vere e proprie insinuazioni sulla propria integrità morale. Moreno ha chiarito invece di essere profondamente legato alla moglie Laura e ha ribadito che nel suo rapporto con Federica ci sono stati soltanto affetto e rispetto. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta nel confronto e ha accusato Guendalina di essere particolarmente insinuante, soprattutto quando esprimeva giudizi sui rapporti degli altri concorrenti.

La VIP non ha accettato le critiche e ha risposto alle accuse, difendendo ancora una volta il proprio diritto di esprimere la propria opinione. Tra nuove alleanze, confronti e tensioni sempre più evidenti, la Casa di Grande Fratello VIP è sembrata ormai divisa in schieramenti sempre più definiti. Saranno queste le nuove dinamiche destinate a caratterizzare il prosieguo del gioco?

CHI SONO I VIP IN NOMINATION?

Dopo accesi confronti, colpi di scena e tensioni, anche nel corso della settima puntata è arrivato il momento delle temute Nomination. Oltre a Giancarlo Danto e Moreno Morello, già a rischio eliminazione, ad andare in Nomination sono stati: Alex Belli, Andreas Muller, Guendalina Tavassi e Federica Morello.

Chi sarà il prossimo concorrente ad abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP?