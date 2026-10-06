L’oroscopo di martedì 6 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se c’è una persona che ti piace, se vuoi tentare una nuova strada in amore, oggi è la giornata giusta. Questa situazione permette di risolvere incomprensioni e tensioni.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Devi recuperare forza fisica, anche nell’ambito del lavoro ci sono stati molti cambiamenti. Non esiterai ad allontanare chi non ti piace più! E’ un periodo in cui non riesci a tacere…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Attenzione alle finanze, potresti ritrovarti a spendere troppi soldi, magari in una giornata con un finale neanche troppo divertente. Non devi chiuderti in casa, non ora.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
La giornata porta successo e comunque il tuo animo è risollevato. Alle volte c’è anche un po’ fortuna, successo negli incontri e qualche occasione in più, e a questo punto dipende anche da te. Se il cuore è solo rimettiti in gioco anche in questi giorni.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non prendere decisioni affrettate ma parla, ascolta, datti da fare. Se da tempo dovevi dire qualcosa sarà difficile trattenersi, cerca di fare tutto con più cautela.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Devi rimetterti in gioco nell’ambito del lavoro, cosa che infastidisce ma al tempo stesso elettrizza. Ci sono pensieri per spese da fare. In amore si recupera e si rimettono in gioco tante cose.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Potresti voler cercare più solidità in amore. Taglia i ponti con chi ha cercato di rovinarti la vita di recente!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Le cose vanno bene ma bisogna credere in se stessi e soprattutto programmare nuove situazioni, in amore c’è una distanza da superare, psicologica o chilometrica.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Le nuvole nere si sono dissolte. Approfitta di oggi per rinverdire l’amore e pensare di fare progetti a lunga scadenza.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Lavori e occasioni per i più giovani sono part-time, ma non bisogna scoraggiarsi perché proprio dalle piccole situazioni possono nascere grandi opportunità; amore in recupero.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ogni tanto senti una forte stanchezza crescere. Piccole crisi per le coppie formate da tempo che devono trovare nuovi progetti in comune. Cerca di evitare scontri diretti.