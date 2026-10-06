martedì 6 Ottobre 2026

L’oroscopo di martedì 6 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 7:54Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 7:54

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se c’è una persona che ti piace, se vuoi tentare una nuova strada in amore, oggi è la giornata giusta. Questa situazione permette di risolvere incomprensioni e tensioni.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Devi recuperare forza fisica, anche nell’ambito del lavoro ci sono stati molti cambiamenti. Non esiterai ad allontanare chi non ti piace più! E’ un periodo in cui non riesci a tacere…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Attenzione alle finanze, potresti ritrovarti a spendere troppi soldi, magari in una giornata con un finale neanche troppo divertente. Non devi chiuderti in casa, non ora.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La giornata porta successo e comunque il tuo animo è risollevato. Alle volte c’è anche un po’ fortuna, successo negli incontri e qualche occasione in più, e a questo punto dipende anche da te. Se il cuore è solo rimettiti in gioco anche in questi giorni.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non prendere decisioni affrettate ma parla, ascolta, datti da fare. Se da tempo dovevi dire qualcosa sarà difficile trattenersi, cerca di fare tutto con più cautela.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Devi rimetterti in gioco nell’ambito del lavoro, cosa che infastidisce ma al tempo stesso elettrizza. Ci sono pensieri per spese da fare. In amore si recupera e si rimettono in gioco tante cose.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Potresti voler cercare più solidità in amore. Taglia i ponti con chi ha cercato di rovinarti la vita di recente!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le cose vanno bene ma bisogna credere in se stessi e soprattutto programmare nuove situazioni, in amore c’è una distanza da superare, psicologica o chilometrica.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Le nuvole nere si sono dissolte. Approfitta di oggi per rinverdire l’amore e pensare di fare progetti a lunga scadenza.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Lavori e occasioni per i più giovani sono part-time, ma non bisogna scoraggiarsi perché proprio dalle piccole situazioni possono nascere grandi opportunità; amore in recupero.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ogni tanto senti una forte stanchezza crescere. Piccole crisi per le coppie formate da tempo che devono trovare nuovi progetti in comune. Cerca di evitare scontri diretti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Chiarirai le tensioni in famiglia con la buona volontà, ma attenzione a qualche piccolo debito maturato nel corso degli ultimi anni, giornata nel complesso valida.








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