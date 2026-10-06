Le previsioni meteo di martedì 6 ottobre

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione diminuisce. La giornata sarà contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche dove arriveranno delle precipitazioni, localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po’ anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari. Temperature in diminuzione. Venti meridionali.

NORD

Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un generale aumento delle nuvolosità. Ma le precipitazioni previste interesseranno soltanto i settori alpini in forma piuttosto irregolare. I venti si dispongono dai quadranti meridionali, i mari saranno generalmente calmi. Temperature massime in leggera diminuzione.Temperature: Valori massimi attesi tra i 22 e i 24°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione diminuisce e l’atmosfera diventa più instabile. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare con l’aumento della nuvolosità e l’arrivo di precipitazioni che dalla Sardegna si porteranno rapidamente verso la bassa Toscana e il Lazio, risultano localmente intense e sotto forma di temporale. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mar Tirreno mosso. Calo termico. Temperature: Valori massimi compresi tra i 19°C de l’Aquila e i 25°C di Firenze

SUD E SICILIA

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni e il tempo tenderà a peggiorare su alcuni settori. La giornata sarà caratterizzata da un generale aumento della nuvolosità anche con cielo localmente coperto. Sono previste delle piogge sulla Sicilia interna e in tarda serata sulla Campania settentrionale. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno calmi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 22 e i 26 gradi su gran parte delle città