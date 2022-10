Nobel della Letteratura Annie Ernaux alla Festa del Cinema di Roma

ROMA – Annie Ernaux, che ha ricevuto oggi il premio Nobel per la Letteratura dall’accademia di Svezia, sarà alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre). La scrittrice francese sarà alla kermesse con il documentario ‘Les Annees super 8’, realizzato assieme al figlio David Ernaux-Briot.

DI COSA PARLA IL DOCUMENTARIO

Con quest’opera, Ernaux apre il baule dei ricordi grazie a una serie di video amatoriali girati tra il 1972 e il 1981, quando suo marito Philippe Ernaux comprò una cinepresa Super-8 per filmare la loro vita e quella dei loro due giovani figli. ‘Les Annees super 8’ è un lavoro intimo che incorpora non solo il trascorrere del tempo della vita della scrittrice e della sua famiglia, ma anche quello di mezzo secolo di storia, intercettando gli affascinanti e tumultuosi cambiamenti in atto nella Francia e nel mondo di quegli anni.

