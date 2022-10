Vincenzo De Luca usa toni da leader e lancia una grande manifestazione per la pace in Ucraina

NAPOLI – Una grande manifestazione per la pace si terrà a Napoli sabato 29 ottobre. Ad annunciarlo è stato il presidente dem della Regione Campania Vincenzo De Luca, che guarda fuori da palazzo Santa Lucia e usa un linguaggio che si addice più a una figura politica con un ruolo nazionale che a un presidente di Regione. Suo l’appello a “creare un clima di forte pressione sui governi, sugli Stati, sulle diplomazie, in direzione della pace” e a “fermare l’atomica”.

L’organizzazione della manifestazione partirà già questo fine settimana, quando il governatore incontrerà associazioni, istituzioni pubbliche, culturali e religiose.

“L’obiettivo – ha detto De Luca – è quello di promuovere un cessate il fuoco in Ucraina della durata di un mese, per consentire a istituzioni di governo e statali o a singole personalità di mettere in campo una concreta iniziativa di pace”.

Il presidente della Regione invita “tutti a comunicare la propria adesione alla manifestazione che vuole risvegliare le coscienze, far crescere la consapevolezza dei problemi drammatici che abbiamo di fronte, e cominciare a introdurre nel linguaggio della politica la parola “pace”, che sembra ormai cancellata“.

