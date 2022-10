Famiglie persone Down: “La crisi non spenga l’attenzione sui nostri diritti”

“La crisi, anzi le crisi che stiamo vivendo e che sono sotto i riflettori non spengano l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome di Down”. È l’appello che l’Associazione italiana persone Down (Aipd) lancia e diffonde in vista della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down domenica 9 ottobre. Attraverso una campagna di comunicazione, avviata sui social nei giorni scorsi e che accompagnerà questa e la prossima settimana, l’associazione ricorda il proprio impegno per la difesa e l’affermazione dei diritti.

“Non interrompere questo cammino verso la piena inclusione e la cittadinanza attiva delle persone con sindrome di Down: un cammino solo in parte compiuto, ma che richiede ogni giorno un nuovo passo avanti, perché non si torni indietro”, è quanto l’associazione chiede al nuovo governo attraverso le parole del presidente, Gianfranco Salbini.

“Leggo con sconcerto la notizia della violentissima aggressione nei confronti di un ragazzo con sindrome di Down, a Roma, nel quartiere Garbatella- prosegue Salbini- Questo episodio, per fortuna isolato, a pochi giorni dalla Giornata nazionale, evidenzia uno stato sociale fortemente compromesso e mette in luce come l’attenzione per il diritto fondamentale all’inclusione debba restare alta. Noi, come associazione, non intendiamo abbassare la guardia: continueremo a promuovere percorsi di autonomia per garantire una vita indipendente e ricca, tramite gli strumenti dell’inclusione scolastica e lavorativa, capaci di gratificare ‘la persona’ e non ‘il disabile’”.

Per questo, Aipd ha scelto di porre proprio il tema dei diritti al centro della Giornata nazionale. E lo ha fatto attraverso un’illustrazione donata dal vignettista Mauro Biani: un bambino che soffia su un fiore, come a voler diffondere l’idea espressa nella didascalia: ‘I diritti, se vuoi, sono una cosa semplice e bella, da condividere con tutti’.

Di quali diritti si parla? Aipd ne ha scelti alcuni, che ha voluto declinare, giorno dopo giorno, attraverso fotografie e brevi testi che raccontano piccole grandi storie, piccoli grandi progetti.

LAVORO

Il lavoro, innanzitutto: tra le persone con la sindrome di Down nella rete Aipd, solo il 13% circa dei maggiorenni lavora con regolare contratto, ma sono molti di più quelli che potrebbero farlo. Ed è dimostrato, anche grazie alla rete europea Valueable, quanto i lavoratori con sindrome di Down facciano bene all’azienda che li assume e ai colleghi che incontrano. L’associazione si impegna ogni giorno per promuovere e offrire percorsi di inserimento professionale, che partono dalla formazione, passano per il tirocinio e a volte sfociano in un contratto a tempo indeterminato.

CITTADINANZA

Strettamente legato al diritto al lavoro, c’è il diritto alla piena e attiva cittadinanza: tante sono le persone con sindrome di Down che, anche in occasione delle ultime elezioni, sono state formate e accompagnate da Aipd verso l’esercizio del proprio diritto di voto, attraverso l’illustrazione dei programmi e delle modalità di voto in linguaggio altamente comprensibile.

AFFETTIVITA’

Le persone con sindrome di Down ambiscono e hanno quindi diritto a una vita pubblica, ma anche a una vita privata piena: il diritto all’affettività è quindi un altro tema su cui Aipd riporta l’attenzione in occasione della Giornata. La possibilità e il diritto delle persone con la sindrome di Down a una vita affettiva e di coppia è stata recentemente raccontata e testimoniata dal docufilm ‘Come una vera coppia’, girato da Christian Angeli per l’Associazione. Ma già molti anni fa, con ‘A proposito di sentimenti’, Aipd aveva parlato di sindrome di Down e affettività, quando ancora il tema era tabù.

CASA

Affinché tutto questo sia possibile, non solo a parole, occorre che sia riconosciuto il diritto delle persone con sindrome di Down ad avere una propria casa: tramite le numerose esperienze di sperimentazione della vita autonoma, questo diritto viene costruito ogni giorno all’interno delle sezioni di Aipd. Anche questo diritto, come quello al lavoro, seppur teoricamente riconosciuto, si scontra ancora con pregiudizi e resistenze: lo dimostrano storie come quella recente di Paolo Sesana e Carlotta Sganga, fidanzati da 4 anni, che non riescono a trovare una casa in affitto per loro.

MOBILITA’

Autonomia significa non solo avere una casa, ma anche sapersi muovere da casa. La mobilità è un altro dei diritti declinati da Aipd in occasione della Giornata nazionale: proprio per garantire alle persone con sindrome di Down la possibilità e la capacità di muoversi con competenza nella propria città e nel mondo, Aipd porta avanti i corsi di educazione all’autonomia e progetti come ‘La mia casa è il mondo’ in cui, anche attraverso la sinergia con associazioni ed enti, i soci di Aipd entrano e imparano ad abitare con competenza il proprio territorio.

SCUOLA

A monte di tutti questi diritti e della possibilità di esercitarli, c’è il diritto alla scuola e a un’istruzione inclusiva. Dai dati raccolti da Aipd e dal Censis attraverso un recente questionario, per quanto la scuola italiana sia tra le più inclusive, non mancano le difficoltà, indicate dalle famiglie soprattutto nella scarsa preparazione degli insegnanti curricolari (è questa la risposta prevalente, soprattutto quando si parla della fascia 15-24 anni), ma anche degli insegnanti di sostegno. E’ nelle scuole superiori, evidentemente, che la scuola inizia a mostrare maggiori carenze nell’offerta formativa e inclusiva per gli studenti con disabilità.

UNA STORIA LUNGA 40 ANNI

“Le condizioni delle persone con sindrome di Down sono decisamente migliorate negli ultimi 40 anni- sottolinea ancora Salbini- grazie soprattutto all’impegno di associazioni e famiglie. Ora, in questo contesto di grave crisi economica e sociale, all’avvio di una nuova legislatura nel nostro Paese, chiediamo che i diritti restino una priorità e che il cammino percorso fin qui non si arresti, ma possa continuare spedito verso il traguardo della piena inclusione. Chiediamo quindi al nuovo governo di ascoltare con attenzione le richieste che arrivano dalle nostre famiglie e i bisogni che anche l’indagine condotta con il Censis hanno evidenziato: occorre continuare a costruire progetti, percorsi e contesti per le persone con sindrome di Down, specialmente per gli adulti, che attualmente trovano, in Italia e non solo, poche e insufficienti opportunità per essere cittadini attivi, come potrebbero, dovrebbero e vorrebbero essere”.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre le sezioni Aipd saranno in oltre 33 città d’Italia per proporre la loro tradizionale tavoletta di cioccolato. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://www.aipd.it/site/giornata-nazionale-2022/

