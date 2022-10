Hilary Swank incinta di due gemelli a 48 anni

ROMA – Gioia doppia per Hilary Swank. La popolare attrice, due volte premio Oscar, ha annunciato di essere in dolce attesa durante la diretta del popolare programma tv statunitense ‘Good Morning America‘. E c’è di più, Swank, 48 anni compiuti a luglio, attende due gemelli. “Un miracolo inaspettato”, ha dichiarato l’attrice, che ha ritrovato finalmente il sorriso, dopo anni lontana dagli schermi per assistere il padre colpito da un tumore al polmone e venuto poi a mancare a ottobre 2021.

DAL PRIMO MATRIMONIO NAUFRAGATO, ALLE NOZZE DA SOGNO CON IL NUOVO AMORE

Si tratta della prima gravidanza per l’attrice, che ha dichiarato di desiderare da tanto tempo di diventare madre. Se la sua carriera è stata costellata di successi, lo stesso non si può infatti dire della vita privata, segnata da un matrimonio lungo dieci anni, e ricco di difficoltà, con il collega Chad Lowe (terminata nel 2006), a cui è seguita quella con il suo insegnante di tennis, Rubén Torres, durata circa un anno. Nel 2018, dopo due anni di fidanzamento, Swank è convolata a sorpresa a nozze con l’imprenditore Philip Schneider. La cerimonia che ha fatto sognare il mondo si è svolta in California, all’interno di un bosco tra alberi secolari. Ora la coppia attende due bambini e la gioia è incontenibile.

Dopo l’annuncio in tv l’attrice ha pubblicato una foto su Instagram con il pancino in mostra: “Coming soon… DOUBLE feature!”, la frase che accompagna lo scatto.

