Roma, LaEsse apre in via Tomacelli al posto di Red Feltrinelli

ROMA – Nella mai sopita metamorfosi del tessuto commerciale nel centro storico di Roma nuovi negozi chiudono ed altri prendono il loro posto. E in attesa della rivoluzione prevista e annunciata recentemente alla galleria Alberto Sordi, che attende marchi come Uniqlo, Starbucks e Giochi Preziosi, un altro pezzetto del Tridente si presenta da oggi completamente mutato: lì dove sorgeva, fino a prima della pandemia, una libreria, la Red Feltrinelli, è stato inaugurato un nuovo punto vendita LaEsse di Esselunga. Siamo in via Tomacelli 21, all’angolo con il mercato Monte Grappa, quasi di fronte al Mausoleo di Augusto.

Ad aprire oggi è qualcosa di più di un semplice supermercato: il punto vendita LaEsse appena inaugurato si presenta, infatti, come uno spazio multifunzionale: al piano strada ecco il market con assortimenti vari, frutta, verdura, pane, carne, pesce, oltre a più di 2000 prodotti grocery e oltre 180 etichette nell’enoteca. “Fiore all’occhiello delle produzioni Esselunga è poi la gastronomia- spiegano i responsabili del nuovo negozio- visibile già dalla strada grazie a un’ampia vetrina, con una proposta di specialità come formaggi e salumi affettati al banco e piatti pronti”.



Al secondo piano del locale, sulla terrazza all’aperto che si affaccia su via Tomacelli, ecco invece un bar con 100 posti a sedere, luogo pensato per aperitivi e pause pranzo. Il locale, che darà lavoro a 27 dipendenti, sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalla 8.00 alle 21.00. È il secondo punto LaEsse a Roma dopo quello di via Cola di Rienzo. Ma Esselunga nel 2017 ha anche aperto nel quartiere Prenestino un superstore di oltre 4.000 metri quadri di superficie.



L’arrivo di LaEsse nel centro di Roma è solo l’ultimo tassello che segna la ripresa del commercio nell’area centrale della Capitale, dopo gli anni di chiusure causate dalla pandemia di covid, con annessi lockdown e crisi del turismo. Segue la recente inaugurazione del nuovo flag store Adidas della Capitale e precede l’apertura del nuovo hotel Bulgari di piazza Augusto Imperatore e dell’altro hotel super lusso previsto nella zona, il Six Senses di via del Corso. Entrambi gli alberghi sono attesi nel 2023 ma, intanto, altri marchi commerciali si sono già riposizionati o stanno per farlo nel centro della città: sempre a via del Corso sta per riaprire un negozio del marchio Guess mentre alla stazione Termini si è spostato ed ampliato il secondo negozio di Victoria’s Secret di Roma che, da qualche settimana, come per il primo negozio nel centro commerciale Porta di Roma, mette in vendita non solo i profumi ma anche tutti gli articoli di lingerie del noto marchio. Resta invece, ancora, un buco nero l’ex cinema Metropolitan, nella parte di via del Corso più vicina a piazza del Popolo. La cui apertura resta bloccata dai ‘veti’ regionali, incassati nel rimpallo burocratico tra Regione Lazio e Comune di Roma.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it