Fornero: “Salvini ministro del Lavoro? Non lo auguro agli italiani”

ROMA – Cosa dovrebbe fare Matteo Salvini nel nuovo governo? “Lui ha detto che non ho mai lavorato in vita mia, se la pensassi allo stesso modo potrei dirgli che per lui è arrivato il momento di iniziare a lavorare“. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro.

Come vedrebbe il leader leghista nel suo ex dicastero? “Non auguro agli italiani Salvini ministro del Lavoro – ha detto Fornero – io non ho fiducia in lui, gli darei una pausa”. Alle ultime elezioni “lo ha trascinato il risultato di Meloni altrimenti lui sarebbe stato un perdente“. L’ex ministra svela anche a chi è andata la sua preferenza lo scorso 25 settembre: “Ho votato da una parte per il Pd e dall’altra per Calenda. È stato un errore grave non mettersi insieme, quello sarebbe stato il mio auspicio”.

Fabio Panetta all’Economia? “Sarei contenta, come cittadina, e sarei molto rassicurata – ha dichiarato Fornero -. Meloni è prudente nelle poche dichiarazioni che fa, e anche questo è apprezzabile, ma non tutta la sua maggioranza mostra la stessa responsabilità”, ha osservato l’ex ministra del governo Monti.

“Se fossimo in un periodo in cui si potesse aumentare tranquillamente il debito tutti vorrebbero fare i ministri dell’Economia, ma ora siamo in tempi difficili. Chi è che si prende queste responsabilità che fanno perdere consensi? Allora si mette un tecnico, cosa che dà anche la scappatoia al politico per poter dire, in caso ‘la colpa è la sua”, ha proseguito Fornero. Che alla domanda se ha fiducia in Meloni premier, ha risposto: “Si è comportata in maniera responsabile finora, ha dato una grossa prova di consapevolezza, si sta preparando, sta studiando”.

