“Ciocche di libertà”, da un liceo di Cesena teca che le raccoglie fa il giro delle scuole

CESENA- Una teca che farà il giro delle scuole di Cesena dove gli studenti e gli insegnanti potranno raccogliere ciocche dei propri capelli come segno di solidarietà verso le donne iraniane e verso chi manifesta dopo l’omicidio di Masha Amini. E’ “Ciocche di libertà”, campagna di sensibilizzazione lanciata dai ragazzi, guidati dai rappresentanti di istituto, che nasce al liceo scientifico Righi. Ad annunciare l’iniziativa è la dirigente scolastica, Lorenza Prati, spiegando che a volerla sono proprio gli studenti “turbati da quanto succede in Iran e desiderosi di dare il proprio sostegno”, chiamando a raccolta i loro compagni e i docenti di tutte le scuole del cesenate.

CHIAMATA DEGLI STUDENTI: “PARTECIPA PER RICORDARE I DIRITTI INVIOLABILI”



I ragazzi hanno così creato una teca trasparente in cui chi vuole potrà inserire una ciocca dei propri capelli. La teca resterà una settimana al Righi e poi verrà consegnata alle altre scuole di Cesena che decideranno di aderire all’iniziativa. Al Righi, tutte le classi saranno invitate a vedere un breve video e a parlare coi propri docenti e compagni di quanto sta accadendo. “Con questo- dicono i ragazzi- vogliamo mostrare la nostra solidarietà con il popolo iraniano e ricordare a tutti il valore di alcuni dei diritti che in Italia diamo per scontati”. Il gesto, si legge nella locandina creata per la campagna, “è semplice: legati una ciocca di capelli e tagliala. Non importa quanto è grande, quanto sono lunghi i tuoi capelli, se sei uomo o donna. Partecipa per ricordare a te stesso e al mondo che ogni essere umano ha dei diritti inviolabili“.

