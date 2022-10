Riscatto lgbtq+, Pietro Turano al Ref con il talk del podcast ‘Eclissi’

ROMA – Prodotto e lanciato da Cross Productions, ‘Eclissi’ è il podcast che l’attore e attivista Pietro Turano ha sviluppato insieme a Dante Antonelli lo scorso autunno. Sei storie di riscatto di sei persone lgbtq+, provenienti da età e universi apparentemente distanti ma che allo stesso modo sono state imprigionate nel cono d’ombra proiettato dall’intolleranza e dall’incomprensione del mondo che le circonda. Sei racconti (disponibili su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Deezer) che cercano di far emergere quel raggio di luce che, una volta per tutte, allontana l’eclissi.

A quasi un anno dalla pubblicazione online del podcast, ‘Eclissi’ arriva per la prima volta dal vivo al Romaeuropa Festival per la seconda edizione di ‘LineUp!‘. Una rassegna in calendario dall’8 al 10 ottobre al Mattatoio di Roma che accenderà i riflettori su alcuni dei nomi femminili più interessanti della nuova scena musicale italiana: un viaggio musicale nel segno dell’inclusività e della parità di genere con uno sguardo rivolto alle narrazioni e alle nuove identità veicolate dalle sonorità pop e urban. Ma non solo: ‘LineUp!’ quest’anno ospiterà ‘Eclissi Talk’ di Pietro Turano, per dialogare sui temi LGBTQ+.

Il 10 ottobre alle ore 19.00, nel Teatro 1 del Mattatoio prenderà il via il dibattito alla presenza in sala dei protagonisti del podcast, della scrittrice Michela Murgia e di ospiti del mondo dello spettacolo e della scena musicale italiana.

“LineUp! è un contenitore attento alle questioni di genere, di sotto rappresentazioni e di rappresentazioni delle minoranze- racconta Pietro Turano all’Agenzia Dire- Ci è sembrato interessante entrare in questo contenitore tutto al femminile e allargare il discorso a proposito di un femminismo che possa essere anche un transfemminismo e un femminismo intersezionale, perciò il tema di questo talk sarà proprio l’intersezionalità, cioè quel punto in comune fra tutte le storie che abbiamo raccontato, così diverse ma che si incontrano in questa idea di intersezionalità”. Le protagoniste di LineUp! saranno la cantante e performer italo-marocchina LaHasna (sabato 8 ottobre alle 21), la cantautrice italo persiana Nava (sabato 8 ottobre alle 22), la producer, songwriter e polistrumentista, figlia di due culture diverse (madre italiana e padre arabo), nata in Tunisia, cresciuta a Napoli e ora di stanza a Parigi, LNDFK (domenica 9 ottobre alle 21), la cantautrice e producer Joan Thiele di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia, (domenica 9 ottobre alle 21) e la cantautrice, compositrice e producer alessandrina Elasi che si esibirà il 10 ottobre dopo l’Eclissi Talk.



“Eclissi- spiega ancora l’attore ai microfoni della Dire- è nato con più intenzioni. Quella sociale, perché le persone potessero ritrovarsi in queste storie, quella culturale, per arricchire l’offerta di contenuti rappresentativi e plurali, e infine anche quella politica, perché l’esistenza di persone non normative che si impongono al mondo è di per sé politica”.

