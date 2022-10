La scrittrice francese Annie Ernaux vince il Premio Nobel per la Letteratura 2022

ROMA – Il Premio Nobel per la Letteratura 2022 va alla scrittrice francese Annie Ernaux. Lo ha comunicato l’Accademia svedese, con un annuncio in diretta streaming del segretario Mats Malm. Ernaux, nata in Normandia 82 anni fa, è stata premiata “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui rivela le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale“. L’autrice francese si è detta “onorata e consapevole della grande responsabilità” nelle sue prime parole dopo l’assegnazione del Nobel.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

ERNAUX BATTE HOUELLEBECQ E RUSHDIE

Torna quindi in Francia il Nobel per la Letteratura, ma non va a Michel Houellebecq, uno dei grandi favoriti della vigilia insieme a Salman Rushdie, ferito gravemente durante un evento a New York lo scorso agosto. In lizza, come da molti anni a questa parte, c’era anche Haruki Murakami: anche stavolta l’Accademia svedese non ha pensato allo scrittore giapponese.

LE OPERE DI ANNIE ERNAUX

Ernaux, le cui opere in Italia sono pubblicate da ‘L’Orma Editore’, ha scritto tra gli altri i romanzi ‘Il posto’, ‘Gli anni’ (Premio Strega Europeo nel 2016), ‘L’altra figlia’, ‘Una donna’ e ‘L’evento‘. Da quest’ultima opera autobiografica, che affronta il tema dell’aborto clandestino, è stato tratto il film ‘La scelta di Anne’ diretto da Audrey Diwan, che ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2021.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it