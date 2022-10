Su Netflix il film tratto da un racconto di Stephen King: Mr. Harrigan’s phone

ROMA – È disponibile su Netflix il nuovo film tratto dai romanzi di Stephen King. Si tratta di Mr. Harrigan’s phone. Tratto dal racconto di Stephen King pubblicato nel 2020 nella raccolta ‘Se scorre il sangue‘ (If it bleeds) Mr. Harrigan’s Phone è scritto e diretto da John Lee Hancock e prodotto da Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken. Il cast include Jaeden Martell e Donald Sutherland, Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.

SINOSSI

In una piccola città del Maine il giovane Craig (Jaeden Martell) conosce il signor Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland), e i due instaurano un improbabile rapporto di amicizia basato sull’amore condiviso per i libri e la lettura. Quando il signor Harrigan improvvisamente muore, Craig scopre che non tutto se n’è andato con lui e capisce di poter stranamente comunicare con l’amico nella tomba attraverso l’iPhone che gli ha lasciato nella bara prima di essere sepolto.

Il ragazzo inizia a chiamare il numero per salvarsi da alcuni bulli che lo tormentano e le persone di cui si lamenta al telefono cominciano a morire misteriosamente: lo spirito del signor Harrigan vendica il suo giovane amico dall’oltretomba.

Una storia soprannaturale di formazione che mostra che certi legami non si dissolvono mai.

