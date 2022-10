Tg Cultura, edizione del 6 ottobre 2022

PALAZZO PITTI DIVENTA 3D: PRONTO IL GEMELLO DIGITALE

Dopo un anno e mezzo, è pronto il rilievo tridimensionale di Palazzo Pitti: di fatto, la prima digitalizzazione al mondo di un edificio storico civile così vasto e articolato. Tra i risultati raggiunti grazie alle operazioni di topografia e fotogrammetria terrestre e con droni e scansioni laser di ultima generazione, anche l’accurata ricostruzione dell’ormai perduto scalone ‘a lumaca’. “Questo gemello digitale offre dati per la conoscenza e la ricerca storica, ma anche per le progettazioni delle manutenzioni e dei restauri”, ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt.

ARRIVA IL NICE FESTIVAL TORINO CON 60 ARTISTI E 23 SPETTACOLI

Un festival diffuso e multidisciplinare, con spettacoli sia in che outdoor e numerosi laboratori adatti a ogni fascia di età. È il Nice Festival Torino, la kermesse a cura di Fondazione Cirko Vertigo in programma dal 14 al 30 ottobre e dal 2 al 31 dicembre a Torino, Moncalieri e Grugliasco. In programma 60 artisti, 23 spettacoli e 4 workshop gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, che spaziano dalle discipline circensi alla scrittura drammaturgica. Il Festival si rivolge tanto agli abituali fruitori di spettacoli teatrali, quanto ai pubblici che solitamente non vanno a teatro e che verranno portati in luoghi come il Teatro Café Müller e il Teatro Maffei, entrambi esempi virtuosi di riqualificazione urbana.

IL FAI SVELA LE BELLEZZE D’ITALIA CON LE ‘GIORNATE D’AUTUNNO’

Scoprire leggende, storie e interni di castelli, ville, case e palazzi privati, conoscere architettura, arte e aneddoti di chiese, alberghi, scuole, università e carceri, ma anche entrare nel verde e nelle culture di paesaggi, parchi e borghi: succede sabato 15 e domenica 16 ottobre con le ‘Giornate Fai d’Autunno’. Settecento luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 350 città d’Italia aprono porte e cancelli per il grande evento autunnale di piazza che il Fai dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

RUBENS TORNA A GENOVA, OLTRE CENTO OPERE A PALAZZO DUCALE

Sarà ospitata fino al 22 gennaio negli appartamenti del Doge di Palazzo Ducale la mostra ‘Rubens a Genova’, con oltre cento opere, di cui 15 mai esposte nel capoluogo ligure e dieci per la prima volta in Italia. L’esposizione si articola in 16 sezioni, in cui oltre ai dipinti sono stati allestiti disegni, incisioni, arazzi, arredi, volumi antichi. Una selezione che conferma lo storico legame tra la scuola fiamminga e Genova, dove Rubens soggiornò più volte tra il 1600 e il 1607. Trenta le opere esposte ascrivibili all’universo artistico rubensiano: ben diciotto gli autografi, insieme a dipinti certamente usciti dalla bottega del pittore sotto la sua supervisione e con interventi diretti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it