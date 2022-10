Famiglie intossicate da una verdura velenosa, una persona è grave

NAPOLI – Questa notte i carabinieri della compagnia di Pozzuoli (Napoli) sono intervenuti all’ospedale Santa Maria Delle Grazie per alcune persone ricoverate per intossicazione. Uno dei pazienti è in prognosi riservata. Si tratta di persone appartenenti a diversi nuclei familiari che avrebbero ingerito verdura probabilmente velenosa, acquistata in diversi negozi dei comuni di Quarto e Monte di Procida.

La sintomatologia sarebbe riconducibile a una intossicazione da mandragora, pianta che si sarebbe confusa con spinaci e biete. La mandragora sarebbe stata venduta sfusa e non imbustata. Sono in corso accertamenti condotti da personale dell’Asl e dai carabinieri.

