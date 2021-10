Approvato dall’Oms il primo vaccino contro la malaria

ROMA – Approvato per la prima volta un vaccino contro la malaria, una malattia che uccide ogni anno circa mezzo milione di persone, quasi tutte nell’Africa subsahariana: il via libera è arrivato oggi dall‘Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Il farmaco, prodotto dalla multinazionale GlaxoSmithKline, attiva il sistema immunitario dei bambini contro il Plasmodium falciparum, uno dei cinque patogeni della malaria, il più letale nonché quello prevalente in Africa. Secondo il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “questo è un momento storico”. Il dirigente, nel corso di un punto stampa a Ginevra trasmesso in streaming, ha aggiunto: “Questo vaccino contro la malaria, atteso a lungo, è un passo avanti per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria”.