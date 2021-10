Alla Festa del Cinema di Roma l’ultimo film con Gigi Proietti, versione Babbo Natale

ROMA – ‘Io sono Babbo Natale’ è la pre-apertura della 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Edoardo Falcone (‘Se Dio vuole’, ‘Questione di karma’) dirige due grandissimi attori e maestri della commedia, Marco Giallini e Gigi Proietti, nella sua ultima preziosa e straordinaria interpretazione. “Ho scritto il film pensando a Proietti e Giallini. Nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità”, ha dichiarato il regista.

“Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole – ha proseguito – che potrebbero sembrare retoriche, ma che acquistano ben altro valore alla luce di quello che era questa persona. E che è ancora, per tutti noi. Poter lavorare con lui è stato un grande ‘dono’. Forse Babbo Natale esiste davvero chissà”.

‘Io sono Babbo Natale’ è la prima commedia italiana dell’autunno, una pellicola per tutta la famiglia, ricca di effetti speciali, sul valore dell’amicizia e degli affetti. “Ettore (Giallini) – si legge sulla sinossi – è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: ‘sono Babbo Natale!’ Ma sarà davvero lui?”. Il film – una produzione Lucky Red, 3 Marys Entertainment con Rai Cinema – debutta il 3 novembre al cinema con Lucky Red.