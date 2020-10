Tg Musica, edizione del 6 ottobre 2020

“CONTATTO” È IL NUOVO SINGOLO DEI NEGRAMARO

I Negramaro sono pronti a tornare con un pezzo dalla ritmica pulsante e dalle atmosfere sognanti. La band salentina pubblica il 9 ottobre ‘Contatto’, primo singolo e title track del prossimo disco di inediti, in uscita il 13 novembre per Sugar Music. Decimo lavoro del gruppo, l’album arriva a tre anni dall’ultima fatica di Giuliano Sangiorgi e compagni. Usciva, infatti, nel 2017 ‘Amore che torni’, che ha regalato ai fan brani come ‘Per uno come me’ e ‘Fino all’imbrunire’. Nel 2018 il malore di Lele Spedicato, chitarrista del gruppo colpito da un’emorragia cerebrale. Incubo alle spalle, i Negramaro si nuovo riuniti nuovamente in studio, collaborando con artisti come Ermal Meta e Federico Zampaglione dei Tiromancino.

CARL BRAVE PUBBLICA IL SECONDO DISCO. TRA GLI OSPITI ANCHE ELODIE

A distanza di due anni dal precedente “Notti Brave”, Carl Brave rilascia il suo secondo album di inediti, dal titolo “Coraggio”. Il disco arriva su tutte le piattaforme il 9 ottobre per Island Records. Diciassette le tracce, anticipate dai singoli “Che poi”, “Regina Coeli”, “Spigoli” featuring Mara Sattei e tha Supreme e “Fratellì”. Il producer e la sorella non sono, però, gli unici ospiti del lavoro. Nella tracklist anche Gué Pequeno, Ketama126, Taxi B, Pretty Solero ed Elodie. Il brano con la cantante romana, “Parli parli”, è il nuovo singolo estratto.

DOPO LA HIT VIRALE “BANDO”, ANNA DEBUTTA CON PRIMO SINGOLO UFFICIALE

È passata dall’essere una sconosciuta di La Spezia appassionata di rap alla 16enne celebre in tutta Italia per “Bando”. Ora Anna debutta con il suo primo singolo ufficiale, “Bla bla”, su tutte le piattaforme dal 7 ottobre. Il brano apre a un nuovo capitolo della carriera della giovane rapper, che punta a affermarsi nella scena dopo il brano virale che ha segnato il suo esordio. Ad accompagnarla nel nuovo pezzo c’è il veterano Gué Pequeno. “Bla bla” arriva dopo la pubblicazione del freestyle creato con Night Skinny per Red Bull 64 Bars ed è solo il primo di una lunga serie di pezzi che la rapper pubblicherà questo autunno.

UN DOCUFILM RICORDA JIMI HENDRIX E IL CONCERTO IN MAUI DEL 1970

A cinquant’anni dalla sua morte, Jimi Hendrix viene ricordato in un docufilm dal titolo “Music, money, madness..Jimi Hendrix in Maui”. Si tratta di una raccolta di filmati originali del live che l’artista fece con la sua band – The Jimi Hendrix Experience – nell’isola hawaiana nel 1970, poche settimane prima di morire. Hendrix si trovava in Maui per partecipare allo sfortunato progetto cinematografico “Rainbow Bridge”, prodotto dal suo manager Michael Jeffrey. L’intera performance, accompagnata da interviste ai protagonisti di quella esperienza, è stata ora rimasterizzata ed arriva in versione blu-ray il 20 novembre. Nei negozi e in digitale anche l’album live del concerto. Tra i pezzi cantanti “Foxey Lady” e “Voodoo Child (Slight Return)”, disponibili già su tutte le piattaforme come singoli.