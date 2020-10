VIDEO | Trump dimesso, invita a non aver paura del Coronavirus ma è contestato

ROMA – “Lieto” del fatto che Donald Trump sembri “stare bene” ma critico rispetto al suo atteggiamento verso la pandemia, in particolare il non attribuire valore né all’uso della mascherina né al distanziamento sociale: così Joe Biden, candidato democratico per la Casa Bianca, dopo le dimissioni dall’ospedale del presidente degli Stati Uniti.

“Chiunque contragga il virus dicendo che le mascherine non sono importanti e che il distanziamento sociale non è importante – ha detto Biden – credo sia responsabile di quel che accade agli altri“.

In un messaggio video registrato alla Casa Bianca, senza indossare dispositivi di protezione, Trump ha parlato del Covid-19 come di una sfida: “Non ne abbiate paura. Lo sconfiggerete”. Poche ore prima, all’uscita del Walter Reed National Military Medical Center di Washington dove era stato ricoverato per tre giorni, il presidente aveva detto: “Ora mi sento meglio, forse sono pure immune“. All’esterno dell’ospedale, prima di essere trasferito in elicottero alla Casa Bianca e registrare il suo videomessaggio, Trump aveva ignorato le domande di alcuni cronisti. Tra questi anche un reporter che aveva chiesto: “E’ un super-diffusore, presidente?“.