Europei di pallavolo, Italia femminile d’argento: vince la Turchia

ROMA – Europei color argento per l’Italia femminile di pallavolo. Le azzurre sono state infatti battute in finale 3-2 dalla Turchia, che ha così conquistato l’oro. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, la Nazionale del ct Julio Velasco ha ceduto 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15 alla Turchia nell’ultimo atto della rassegna continentale, al termine di una finale combattuta e giocata davanti a un palazzetto interamente schierato al fianco della formazione padrona di casa. Si è fermato così all’ultimo passo il viaggio cominciato il 21 agosto a Goteborg, proseguito a Brno e arrivato fino alla notte di Istanbul. Otto vittorie consecutive avevano portato l’Italia alla finale; la nona partita consegna invece il titolo alla Turchia di Daniele Santarelli, che si conferma campione d’Europa dopo l’oro conquistato nel 2023.

Per l’Italia resta la terza medaglia d’argento europea della propria storia, dopo quelle del 2001 e del 2005, e la nona medaglia complessiva nella manifestazione, che si aggiunge ai tre ori del 2007, 2009 e 2021 e ai tre bronzi conquistati in precedenza. La finale di Istanbul ha mantenuto fino in fondo le premesse della vigilia. Da una parte l’Italia, campione olimpica e mondiale in carica; dall’altra la Turchia detentrice del titolo europeo, trascinata dal proprio pubblico e decisa a difendere davanti a casa il successo conquistato tre anni fa. Ne è nata una sfida intensa, in cui le azzurre hanno provato a rimanere agganciate alla partita anche nei passaggi più complicati. Quasi un anno dopo Bangkok, questa volta il finale si è rovesciato. Il 7 settembre 2025 l’Italia aveva superato 3-2 la Turchia nella finale del Mondiale, conquistando il titolo iridato; il 6 settembre 2026, a Istanbul, è invece la formazione di Santarelli a imporsi nella partita che assegna il titolo europeo.

Con il successo la Turchia ha conquistato il secondo Europeo della propria storia, dopo quello del 2023, ed è diventata la quinta Nazionale capace di vincere il titolo continentale davanti al proprio pubblico, dopo Bulgaria nel 1981, Germania Est nel 1983, Paesi Bassi nel 1995 e Serbia nel 2011. Si è interrotta così anche la serie delle ultime quattro finaliste padrone di casa sconfitte nell’ultimo atto della manifestazione. Per Daniele Santarelli è arrivato il secondo titolo europeo consecutivo. Il tecnico italiano ha eguagliato così Massimo Barbolini, che con l’Italia aveva conquistato due ori consecutivi nel 2007 e nel 2009, e si è aggiunto ai tecnici capaci negli ultimi anni di confermarsi campioni d’Europa in due edizioni consecutive. La vittoria ha consegnato inoltre alla Turchia il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, che rappresenteranno la quarta partecipazione olimpica della Nazionale turca dopo quelle del 2012, 2020 e 2024.

SI CHIUDE LA SERIE CONTRO LE EUROPEE

La sconfitta di Istanbul ha interrotto a quota 39 la serie di vittorie consecutive dell’Italia contro avversarie europee nelle competizioni ufficiali. L’ultima battuta d’arresto contro una formazione del Vecchio Continente risaliva al 14 maggio 2024, quando la Polonia di Stefano Lavarini superò 3-0 le azzurre ad Ankara nella Vnl, nella prima partita ufficiale di Julio Velasco dopo il ritorno sulla panchina della Nazionale. Si è fermata anche l’imbattibilità dell’Italia nei tre grandi appuntamenti internazionali. La sconfitta contro i Paesi Bassi nella finale per il bronzo dell’Europeo 2023 era rimasta fino a oggi l’ultima gara persa tra Giochi Olimpici, Campionati Mondiali ed Europei. Da allora l’Italia aveva vinto tutte le sei partite disputate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, le sette del Mondiale 2025 e le prime otto di EuroVolley 2026: una serie di 21 vittorie consecutive nelle tre grandi manifestazioni prima della finale di Istanbul.

VELASCO, UN’ALTRA FINALE NELLA STORIA

La medaglia d’argento arriva comunque al termine di un Europeo che ha consegnato un altro primato a Julio Velasco, diventato il primo allenatore nella storia ad aver raggiunto la finale continentale sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Con l’Italia degli uomini Velasco aveva disputato quattro finali europee, vincendo nel 1989, 1993 e 1995 e conquistando l’argento nel 1991. Quella di Istanbul è stata la sua prima finale continentale alla guida della Nazionale femminile e anche la 50a partita della carriera agli Europei, considerando insieme i due tornei. A 74 anni e 209 giorni, Velasco è inoltre diventato l’allenatore più anziano ad aver guidato una squadra in una finale europea.

UN PERCORSO LUNGO NOVE PARTITE

La sconfitta nell’ultimo atto non cancella il percorso costruito dall’Italia durante EuroVolley 2026. Le azzurre hanno chiuso al primo posto la Pool D di Göteborg vincendo tutte e cinque le partite, prima di trasferirsi a Brno e superare 3-0 la Bulgaria negli ottavi e 3-1 la Svezia nei quarti. A Istanbul è poi arrivato il 3-1 sulla Polonia in semifinale, prima della sfida per il titolo contro la Turchia. Un cammino che ha riportato l’Italia sul podio europeo cinque anni dopo l’oro di Belgrado 2021 e che aggiunge un’altra medaglia a un ciclo nel quale le azzurre hanno conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024 e il titolo mondiale a Bangkok nel 2025.