Adidas travolta dalle polemiche: appelli al boicottaggio dei suoi prodotti

ROMA – Adidas è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica con tanto di appelli al boicottaggio dei suoi prodotti. A scatenare l’ondata di indignazione è stata la scelta del testimonial per il lancio del “Single Shoe Service”, un servizio pensato per consentire l’acquisto di scarpe singole dedicato a persone con disabilità o amputazioni. Il colosso dell’abbigliamento sportivo infatti, ha optato per Shalev Biton, ex soldato dell’Idf che ha perso la gamba sinistra nel maggio 2021 durante un combattimento a Gaza.

Come riporta The Times of Israel, “Biton, insieme ad altri dieci atleti con disabilità, è stato protagonista di una serie di manifesti esposti nei punti vendita Adidas in Israele. Tali manifesti sono stati utilizzati esclusivamente in ambito locale e non nell’ambito di una campagna globale“.

La scelta di Adidas, ha scatenato le proteste di attivisti in tutto il mondo. Stando ai dati riportati dall’agenzia turca Anadolu, le cifre sulle persone amputate nella Striscia di Gaza, a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano sono impressionanti:

Oltre 5.000 amputazioni traumatiche di arti e più di 22.000 lesioni gravi registrate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra l’ottobre 2023 e il maggio 2026.

Oltre 11.000 bambini con lesioni invalidanti in Palestina, secondo i dati diffusi dall’UNICEF nel febbraio 2026.

Una media di oltre 10 bambini al giorno che hanno perso una o entrambe le gambe nei primi mesi del conflitto, come riportato da fonti internazionali tra cui Save the Children.

Oltre 42.000 persone a Gaza che necessitano di trattamenti di riabilitazione a lungo termine, a fronte di una rete sanitaria stremata e di gravi carenze di protesi e dispositivi di assistenza.

In questo clima di contestazioni, diversi tra attori e personaggi noti in tutto il mondo, hanno preso una posizione. Tra questi anche l’attore spagnolo Javier Bardem, che ha esortato i suoi follower a boicottare Adidas in una storia. Accanto a lui, la giornalista e regista australiana di origini libanesi Daizy Gedeon ha rilanciato l’appello della celebre conduttrice britannica Nadia Sawalha.