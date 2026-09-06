domenica 6 Settembre 2026

Tornano i pacchi di ‘Affari tuoi’ con una nuova mascotte: le novità

Appuntamento questa sera alle 20.35 su Rai 1

Data pubblicazione: 6-9-2026 ore 19:24Ultimo aggiornamento: 6-9-2026 ore 21:21

ROMA – Dopo un’altra stagione di grande successo, ‘Affari Tuoi’ e Stefano De Martino tornano tutti i giorni, a partire da stasera, 6 settembre, alle 20.35, nell’access prime time di Rai 1. In una cornice completamente rinnovata, negli studi Rai di Milano, il celebre gioco dei pacchi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), vede ancora protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane, impegnati a destreggiarsi tra l’apertura dei pacchi, le “offerte” e i “cambi” proposti dal Dottore. Un meccanismo ormai consolidato capace di conquistare, sera dopo sera, milioni di telespettatori.

Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Tra le novità di questa edizione c’è, al posto di Gennarino, una nuova mascotte, a cui sarà dedicato uno dei venti pacchi in gioco che comprendono, novità assoluta, un pacco inedito presente in ogni partita. Nel corso della stagione sono previsti sorprese e appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata di prime time il 4 dicembre e l’ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.

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