domenica 6 Settembre 2026

Germania, l’ultradestra di AFD spopola in Sassonia-Anhalt con il 44,5% dei voti

Fermo al 18,5% il presidente uscente Sven Schulze della CDU

di Sausan KhalilData pubblicazione: 6-9-2026 ore 19:03Ultimo aggiornamento: 6-9-2026 ore 19:46

ROMA – Può definirsi un vero e proprio colpo di scena, quello avvenuto oggi in Sassonia-Anhalt, dove il partito di ultradestra AFD (Alternative fuer Deutschland), si è aggiudicato le elezioni regionali con il 44,5% delle preferenze, stando agli exit poll diffusi dalla tv di Stato. Fermo al 18,5% il presidente uscente Sven Schulze della CDU.

Le urne, che hanno chiamato al voto 1,69 milioni di elettori, hanno fatto registrare un’affluenza straordinaria fin dalle prime ore della giornata con una partecipazione che alle 16 ha raggiunto il 65,3%. Un vero e proprio successo, quello del candidato Ulrich Siegmund, che ha letteralmente raddoppiato i propri consensi rispetto al 2021, beneficiando di un malcontento diffuso su costo della vita, transizione industriale e politiche migratorie.

Con il voto di oggi, finisce così la Deutschland-Koalition, (la coalizione Germania), l’alleanza tra CDU, SPD e liberali della FDP che guidava la Sassonia-Anhalt dal 2021. Un risultato, che scuote profondamente gli equilibri della politica nazionale tedesca e aumenta la pressione sui vertici federali dei cristiano-democratici a Berlino.

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