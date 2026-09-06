Gp d’Italia, Antonelli da leggenda: rimontona e un trionfo atteso sessant’anni

ROMA – Il capolavoro di Kimi Antonelli. A Monza, nel Gp d’Italia, il pilota della Mercedes è stato protagonista di una gara leggendaria, trionfando dopo una incredibile rimonta. Partito dalla 19esima posizione in griglia per una penalità da scontare, ha infilato una serie di sorpassi veloci, fino ad arrivare a lottare con i primi, e in particolare con il compagno di squadra George Russell, superato poi a tre giri dalla fine tra l’ovazione del pubblico, tutto dalla parte del 20enne vista anche la giornata deludente delle Ferrari, presto fuori dai giochi. Una vittoria storica per Antonelli, 60 anni dopo l’ultimo successo di un italiano a Monza, quello di Ludovico Scarfiotti a bordo di una ‘Rossa’ di Maranello. Stavolta invece la Mercedes ha fatto doppietta, mentre sul terzo gradino del podio è salito Max Verstappen con la Red Bull. Polemiche e incidente in casa Ferrari già alla partenza, con Lewis Hamilton che si è lamentato via radio per un contatto con Charles Leclerc (“Mi ha spinto verso fuori”) e il monegasco che poco dopo, a una curva, è andato dritto finendo contro il muro protettivo. Un po’ di spavento, ma per lui nessuna conseguenza fisica. Gara però finita subito. Anonima invece quella del britannico, che ha chiuso sesto.

Prima di lui hanno tagliato il traguardo le due McLaren, con Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri. Settimo posto finale per Pierre Gasly con l’Alpine, che sabato aveva stupito tutti conquistando una inattesa pole position. In classifica Antonelli, già leader del Mondiale, ha quindi allungato sugli inseguitori, a cominciare proprio dal compagno-rivale Russell, in un Gran Premio che invece sulla carta poteva vedere i suoi avversari avvicinarsi. E invece la straordinaria rimonta di Kimi, fatta di ben ventisei sorpassi, ha cambiato tutto. Si torna in pista l’11-13 settembre nel Gp di Spagna. La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 267 punti; Russell 201; Hamilton 191; Norris 171; Leclerc 155; Verstappen 127; Piastri 116. La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 468 punti; Ferrari 346; McLaren 287; Red Bull 204.

GP ITALIA, L’URLO DI ANTONELLI: UN SOGNO CHE SI REALIZZA

“Un sogno che si realizza”. Lo urla con gioia Kimi Antonelli. Sono state le prime parole del pilota della Mercedes dopo lo straordinario trionfo nel Gp d’Italia a Monza. “Sono felicissimo- ha aggiunto- non avrei mai pensato di trovarmi sul gradino più alto del podio visto anche che partivo molto indietro nella griglia. Ma ho lottato da subito, ci ho creduto, e avere le gomme più fresche mi ha aiutato a tenere un ritmo alto”. All’ultimo anche il brivido di una mezza uscita fuori pista: “Sono andato nella ghiaia, è stato spaventoso perché ho rischiato di rovinare tutto, ma sono riuscito a recuperare”. E a vincere firmando una impresa che è già leggenda.