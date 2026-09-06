Guerra in Ucraina, il Papa: “Auspico che gli sforzi per i negoziati portino frutti concreti”

ROMA – “Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo”. Lo ha detto Papa Leone XIII dopo l’Angelus in piazza San Pietro.

“BASTA VIOLENZE E DISTRUZIONE, APRIRE I CUORI ALLA PACE”

“Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell’angoscia e nella paura Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione ad aprire i cuori al dialogo e alla pace“. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo l’Angelus in piazza San Pietro.

Le parole del Pontefice arrivano mentre è in corso la missione dei mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati dal presidente Donald Trump a Mosca e a Kiev. Proprio ieri i due negoziatori hanno incontrato il presidente russo al Cremlino, oggi è la volta del vertice con il presidente Zelensky nella capitale ucraina.