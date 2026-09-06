La sposa principessa, il castello da favola, il bacio davanti a 6 mila fan: i momenti top del matrimonio-show dei ‘Me contro te’

MILANO – Un palazzetto (quasi) pieno di bambine con velo bianco in testa e bambini con cerchietti luminosi, accompagnati da genitori disposti a spendere fino a 250 euro per un posto all’Unipol Dome Arena. A Milano tutti con il fiato sospeso fino all’ingresso di Sofi e Luì, nomi d’arte di Sofia Scalia, 29 anni, e Luigi Calagna,33 anni, i (già) fidanzatini partiti da Partinico (Palermo) e diventati uno dei più grandi fenomeni dell’intrattenimento per bambini e giovanissimi in Italia, meglio conosciuti come “Me contro Te”.

LEGGI ANCHE: Me contro Te, il 5 settembre il loro ‘sì’ in un wedding-show: biglietti fino a 250 euro

L’EVENTO CULMINE DI UNA STORIA D’AMORE AI TEMPI DI YOUTUBE

Sì perché quello andato in scena ieri sera a Milano non era un concerto come gli altri, ma un vero e proprio matrimonio-show, con tanto di diretta streaming. Un evento topico curato nei minimi dettagli e culmine della storia d’amore iniziata e raccontata dalla coppia di youtuber dal 2014 tra challenge, vlog e giochi. Insomma, quello che è andato in scena ieri era il lieto finale di una favola seguita da bambini di oggi e adolescenti di qualche anno fa, e non poteva che apparire tale.

Il matrimonio da favola dei Me contro te, l'ingresso di Sofi

ECCO SOFI, LA SPOSA PRINCIPESSA

Così, l’ingresso di Sofi è apparso quello di una vera principessa vestita di bianco e con uno strascico lungo almeno 10 metri, collo alto e maniche di pizzo, dettagli scintillanti. Non mancava il corteo di 4 damigelle in fucsia e il saluto perfetto con il palmo aperto verso la folla, un saluto reale, appunto. Sofi ha attraversato la navata, pardon, la platea dell’Arena lentamente, sorridendo in modo composto, stringendo tra le braccia un bouquet bianco. A fare da sfondo, sul maxischermo del palco, la facciata dorata di un palazzo reale che sembra proprio quello del gran ballo di Cenerentola.

Il matrimonio da favola dei Me contro Te, l'ingresso di Luì

LO SPOSO BALLERINO

Prima del suo arrivo, c’era stato invece l’ingresso trionfante di Luì, rigorosamente in smoking e cravattino, anticipato da un corteo di paggetti-ballerini e da quello di una banda di musicisti con tamburi e piatti in ottone, pure loro sembravano usciti da un libro di fiabe. Lo sposo è entrato e ha attraversato la platea letteralmente a passi di danza. Poi si è fermato sotto la scalinata che porta alla platea, in attesa dell’arrivo della sua sposa.

matrimonio dei Me contro Te, l'annuncio

LE PROMESSE E IL BACIO FINALE

Quindi, una volta sull’altare-palco ecco i testimoni insieme agli sposi, i parenti più stretti, fratelli e sorelle, che hanno assistito alla cerimonia civile ufficiale officiata da un funzionario del Comune di Milano. Quindi Luì e Sophie hanno letto i propri giuramenti, strappando lacrime ed emozioni in platea. “Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo perché per me il regalo più bello sei sempre stata tu”, ha detto lo sposo. “Se ripenso all’inizio della nostra storia mi vengono i brividi. Avevo solo 15 anni ma con te ho sempre saputo di avere incontrato qualcuno che sarebbe rimasto. Siamo diventati grandi l’uno accanto all’altra. Ti prendi cura di me senza far rumore”, sono state invece le parole di Sofia-Sofi, prima dello scambio di fedi.

FINITA LA CERIMONIA, VAI CON LO SHOW

Alla fine le formule di rito, i “Sì, lo voglio”, il “finalmente vi dichiaro ufficialmente marito e moglie” e “lo sposo può baciare la sposa”. Da lì la cerimonia-show si conclude e inizia lo show coni cambi d’abito, i balletti, le canzone-cult dei Me contro Te, mentre in platea il pubblico balla, canta e riprede con lo smartphone, come qualsiasi altro spettacolo della coppia social più amata dai bambini.