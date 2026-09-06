VIDEO | Sul red carpet di Venezia arrivano i fratelli Gallagher. E sono uno spettacolo

VENEZIA – Due rockstar e la loro passarella scanzonata sul tappeto rosso di Venezia: hanno fatto ‘furore’ i fratelli Gallagher al Lido, prima di entrare nel Palazzo del Cinema di Venezia, per l’anteprima mondiale di “Oasis: Don’t Look Back In Anger”.

Liam e Noel sono sbarcati ieri, sabato 5 settembre, in Laguna portando in dote il docufilm sulla band britannica dai trascorsi burrascosi e della sua ultima reunion, come pellicola fuori Concorso alla 83° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma molto prima di riceve ben 8 minuti di standing ovation dentro la Sala Grande, a fine proiezione, le due rockstar hanno fatto letteralmente un bagno di folla, tra selfie e scatti fotografici, lungo il tappeto rosso su cui sono habitué attori e registi.

I fratelli Gallagher sul red carpet di Venezia

La loro camminata sul red carpet è stata lungamente attesa, secondo le stime, da decine di migliaia di fan e non ha deluso le aspettative: più che sul tappeto rosso, sembravano sul palco di un loro concerto. Eleganza a parte in total black, hanno posato per le foto e fatto autografi, scambiandosi battute e risatine complici tra loro e mantenendo lo sguardo accigliato. Ma, sulle note di “Don’t Look Back In Anger”, hanno anche- soprattutto Noel- saltato e incitato la folla ad applaudire. E la folla non poteva che rispondere, proprio come fosse ad un concerto degli Oasis.