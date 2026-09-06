Meteo, le previsioni di domenica 6 settembre 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Domina l’anticiclone subtropicale. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti ci sarà un ampio soleggiamento da Nord a Sud. Il cielo si potrà vedere spesso sereno e soltanto sulle Alpi la nuvolosità potrà essere più presente, anche se non produrrà precipitazioni degne di nota. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi.

NORD

La presenza dell’anticiclone subtropicale garantisce un’atmosfera stabile sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere spesso sereno e la nuvolosità sarà più presente sulle Alpi, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi. Temperature: valori massimi attesi tra i 29 e i 33°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente così i mari saranno calmi. Caldo più intenso in Toscana con 36°C. Temperature: valori massimi compresi tra i 32 e i 36 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

L’atmosfera è stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà contrassegnata dal bel tempo, ci sarà un ampio soleggiamento; infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere in gran parte sereno, ad eccezione di innocui annuvolamenti che si potrebbero formare nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature stazionarie. Valori massimi attesi attorno ai 32-33 grad