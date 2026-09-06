domenica 6 Settembre 2026

Us Open, Darderi raggiunge gli Ottavi: è l’unico italiano. Cobolli crolla con Blockx

L'Azzurro di origini argentine ma di casa a Fano, nelle Marche, batte in tre set l'australiano Dane Sweeny. Cobolli eliminato al terzo turno dall'avversario belga

Data pubblicazione: 6-9-2026 ore 7:34Ultimo aggiornamento: 6-9-2026 ore 7:37

ROMA – L’Italia si aggrappa a Luciano Darderi, unico azzurro nel singolare maschile e femminile ad avere raggiunto gli ottavi di finale degli Us Open. Nel terzo turno si è liberato in tre set dell’australiano Dane Sweeny (che aveva eliminato Lorenzo Musetti) con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3.

COBOLLI CROLLA CONTRO BLOCKX E VA FUORI AL TERZO TURNO

Si è fermato al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli agli Us Open. L’azzurro, numero 5 del tabellone, è stato infatti sconfitto dal meno quotato belga Alexander Blockx. Dopo avere conquistato il primo set, ‘Cobbo’ è crollato, anche fisicamente, e non è più riuscito a ritrovare ritmo e gioco. Una pausa alla fine del terzo set lo ha un po’ aiutato, ma alla fine si è dovuto comunque arrendere all’avversario, che si è imposto con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-0, 6-3.

(photo credit: luciano darderi/Ig e Federtennis/Fb)

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