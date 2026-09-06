domenica 6 Settembre 2026

L’oroscopo di domenica 6 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 6-9-2026 ore 7:46Ultimo aggiornamento: 6-9-2026 ore 7:54

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Dovrai accettare volentieri un impegno o un invito. Evita di guardare al passato, ora funziona tutto quello che è nuovo, risultati migliori grazie a nuove strategie.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Lievi disagi, piccole tensioni facilmente superabili. Cerca di recuperare la forma fisica.



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Hai energia, voglia di divertirti. In amore potrai far capire all’altro i tuoi punti di vista, forza in arrivo.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ascolta i suggerimenti di buon senso, di razionalità, di logica, in ogni settore della tua vita. Non te la prendere troppo per un piccolo rimprovero o osservazione.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa giornata aiuta i rapporti con gli altri, favoriti trasferimenti, discussioni in casa per una questione di soldi. Prudenza perché non è il caso di tornare a vecchi discorsi.



Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata interessante, già dal mattino si nota una tua grande intraprendenza. Il pomeriggio sarà interessante, la serata può portare contatti efficaci. Emozioni in corso, cerca di programmare nei prossimi fine settimana qualcosa che aiuti i sentimenti. Recupero alla grande!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ una giornata di recupero psicofisico notevole. Incontri interessanti per l’amore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devi essere prudente in questa giornata, non esagerare con le polemiche. Potresti risentire di una generica stanchezza, di poca voglia di fare, ma vedrai che passerà presto.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Orizzonte che ti mostra l’addensarsi di qualche nuvola passeggera in questa giornata. Non sottovalutare i sentimenti, ma non ostinarti con persone che non meritano la tua fiducia. Nuovi incontri possibili…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Previste facilitazioni, anche nel campo legale. In amore sei tu a fare brutto e cattivo tempo: non perdere questa fase interessante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei sostenuto da una buona situazione ma potresti sentirti un po’ fuori dal mondo. Il tradimento non paga, ma una presunta o reale infedeltà ha rappresentato il mezzo per risvegliare un rapporto ormai logoro…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Goditi questa giorna: avrai delle gioie inaspettate. E’ un momento di forza, di grande incisività che permette anche un rilancio della vita sentimentale.











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