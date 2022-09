Aspettando il divorzio, Totti e Ilary Blasi vivono ancora sotto lo stesso tetto

ROMA – Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero vivendo sotto lo stesso tetto in attesa di ufficializzare il divorzio. Si tratta di una mega villa nel quartiere Eur a Roma: mille metri quadri e 25 stanze. Uno spazio immenso in cui mimetizzarsi e ritagliarsi i propri spazi. A lanciare l’indiscrezione è il Corriere della Sera.

Per i due ormai ex è questa la settimana decisiva per trovare un accordo che li soddisfi. La bandiera della Roma punterebbe a un divorzio consensuale, senza troppi strascichi che aprano a indesiderate guerre o fomentino ancora di più il gossip.

A sostenere i due ci sono Antonio Conte e Annamaria Bernardini De Pace per Totti e Alessandro Simeone per la Blasi.

